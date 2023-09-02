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عربي و دولي

رئيس غواتيمالا المنتخب يندد بوجود مخطط "انقلابي" لمنعه من تولي السلطة

2023-09-02 | 02:29
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رئيس غواتيمالا المنتخب يندد بوجود مخطط &quot;انقلابي&quot; لمنعه من تولي السلطة
رئيس غواتيمالا المنتخب يندد بوجود مخطط "انقلابي" لمنعه من تولي السلطة

​ندّد رئيس غواتيمالا المُنتخب برناردو أريفالو امس بوجود مخطّط "انقلابي" يهدف إلى منعه من تولّي السلطة في كانون الثاني بعد فوزه في انتخابات 20 آب.

 وقال أريفالو في مؤتمر صحافي إنّ "ثمّة مجموعة من السياسيّين والموظّفين الفاسدين الذين يرفضون قبول نتيجة (الانتخابات) والذين وضعوا خطّة لكسر النظام الدستوري وانتهاك الديموقراطيّة".

وأضاف "هذه الأعمال تُشكّل انقلابا تُروّج له المؤسّسات التي يجب أن تضمن العدالة في بلدنا".

والاثنين، علّقت المحكمة الانتخابيّة العليا، بناءً على طلب قاضٍ، حزب "سيميلا" بزعامة أريفالو الذي من المقرّر أن يتولّى منصبه في 14 كانون الثاني الماضي.

وكان أريفالو وصف هذا القرار بأنّه "غير قانوني على الإطلاق"، مشيرا إلى أنّ المحكمة العليا اتّبعت أوامر القاضي بناءً على طلب النيابة العامة، معتبرا أنّ "ثمّة عمليّة اضطهاد سياسي" ضدّه وضدّ حزبه.

في 20 آب الماضي، فاز أريفالو بأكثر من 60 بالمئة من الأصوات. ونددت منافسته التي يَنظر إليها كثير من الغواتيماليين على أنّها شخص فاسد، بـ"تزوير" مزعوم خلال الانتخابات.

لكنّ تعليق "سيميلا" لن يكون له أي أثر على تولّي أريفالو منصبه، وفقا للمحامين، لكنّه قد يؤثّر في أعضاء الحزب داخل الكونغرس ويمنعهم من رئاسة اللجان البرلمانيّة.

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رئيس غواتيمالا المنتخب يندد بوجود مخطط "انقلابي" لمنعه من تولي السلطة

عربي و دولي

غواتيمالا

انقلاب

رناردو أريفالو

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