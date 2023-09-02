وفاة رجل الأعمال المصري محمد الفايد عن عمر 94 عاما

وفي السياق اعلنت عائلة الفايد، في بيان نشره نادي فولهام انه توفي "بسلام يوم الأربعاء 30 أغسطس 2023"، وطلب أفراد العائلة في بيانهم "احترام خصوصيتهم في هذا الوقت".

كما قدم مالك نادي فولهام شهيد خان خالص تعازيه لعائلة وأصدقاء محمد الفايد.

وكان محمد الفايد ولد في الإسكندرية عام 1929، وبدأ حياته في عالم التجارة في مصر، ثم انتقل إلى دبي عام 1960 ليتخصص في مجال العقارات والتنمية، وفي عام 1975 انتقل الفايد إلى بريطانيا، واشترى مع شقيقه فندق "ريتز" في باريس 1979، ثم متجر هارودز الشهير في لندن عام 1985بعد معركة استحواذ طويلة ومريرة.

كما شملت إمبراطورية الفايد قطاعات تتنوّع بين الشحن والعقارات والخدمات المصرفية والنفط وتجارة التجزئة والبناء، لكنّه كان أيضا فاعل خير، إذ ساعدت مؤسّسته الأطفال في المملكة المتّحدة وتايلند ومنغوليا.

واشتهر الفايد بأسلوبه الصريح وانتقاده حزب المحافظين البريطاني.

وقد تردد اسم الفايد كثيرا مع ارتباط نجله دودي الفايد بالأميرة ديانا الزوجة السابقة للأمير تشارلز (ملك بريطانيا حاليا)، واللذين توفيا معا في حادث سير بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 31 أغسطس/آب 1997.