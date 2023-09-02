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عربي و دولي

حشود أمام القاعدة الفرنسية بالنيجر تطالبها بالرحيل والجيش يتأهب لمواجهة إيكواس

2023-09-02 | 14:22
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حشود أمام القاعدة الفرنسية بالنيجر تطالبها بالرحيل والجيش يتأهب لمواجهة إيكواس
حشود أمام القاعدة الفرنسية بالنيجر تطالبها بالرحيل والجيش يتأهب لمواجهة إيكواس

احتشد آلاف النيجريين -اليوم السبت- أمام القاعدة الفرنسية في نيامي، وطالبوها بالرحيل من بلادهم، بينما وجّه قائد الجيش بالاستعداد للدفاع عن البلاد في مواجهة قوات دول "إيكواس"، التي تهدد باستخدام القوة لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى منصبه.

وقد توجّه آلاف المحتجين إلى القاعدة الفرنسية تلبية لدعوة وجهتها جمعيات عدة مساندة للمجلس العسكري، لبدء اعتصام يستمر أيامًا للتنديد بمواقف فرنسا، وإلزامها بسحب قواتها من البلاد.

وحمل أحد المتظاهرين لافتة كُتب عليها، "أيها الجيش الفرنسي، ارحل عن بلادنا".

 ومنذ الانقلاب، نظمت مظاهرات مماثلة شارك فيها الآلاف في العاصمة نيامي.

 كما طالب المتظاهرون باريس بسحب سفيرها من البلاد، واحترام سيادة النيجر، وفق تعبيرهم.

وسحبت النيجر الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه، وطلبت منه "مغادرة" البلاد، بموجب أمر من وزارة الداخلية صدر الخميس الماضي، وقرار من المحكمة العليا صدر أمس الجمعة.

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