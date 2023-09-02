الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

الحرس الثوري الإيراني يضبط سفينة تهرب الوقود في الخليج

2023-09-02 | 15:55
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الحرس الثوري الإيراني يضبط سفينة تهرب الوقود في الخليج
الحرس الثوري الإيراني يضبط سفينة تهرب الوقود في الخليج

ضبطت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني سفينة "تنقل وقودا مهربا" في مياه الخليج وأوقفت أربعة من أفراد طاقمها على ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية السبت.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزجان الساحلية مجتبى كهرماني قوله "عثر على أكثر من 50 ألف ليتر من الوقود المهرب".

وأضاف أن بحرية الحرس الثوري الإيراني "صادرت" السفينة و"أوقفت أربعة أشخاص" خلال العلمية.

ولم يكشف على الفور عن مصدر السفينة أو تاريخ العملية.

وقال كهرماني إن الوقود سيوجه إلى "شبكة التوزيع القانونية" في البلاد.

عزز الجيش الأميركي في الأسابيع الأخيرة وجوده في مياه الخليج بعدما اتهم إيران باحتجاز أو محاولة اعتراض سفن في هذا الممر الحيوي.

في السادس من تموز/يوليو قالت البحرية الأميركية إن الحرس الثوري صادر سفينة تجارية في الخليج غداة اتهامها القوات الإيرانية بمحاولتين مماثلتين قبالة سواحل سلطنة عمان.

وقالت إيران في وقت لاحق إن السفينة التي اعترضتها في مياه الخليج كانت تنقل "أكثر من نصف مليون من الوقود المهرب".
 
مقالات ذات صلة
الحرس الثوري الإيراني يضبط سفينة تهرب الوقود في الخليج

عربي و دولي

الحرس الثوري الإيراني

إيران

البحرية الإيرانية

الخليج

العودة الى الأعلى
Aljadeed
البابا فرنسيس من منغوليا يدعو إلى بذل المزيد من الجهود لحماية البيئة
وفاة رجل الأعمال المصري محمد الفايد عن عمر 94 عاما

اقرأ ايضا في عربي و دولي

السلطات العراقية ترفع حظر التجول في كركوك غداة اشتباكات دامية
05:20

السلطات العراقية ترفع حظر التجول في كركوك غداة اشتباكات دامية

باشرت القوات الأمنية العراقية رفع حظر التجول عن كركوك، بعد عودة الهدوء إلى المحافظة التي شهدت ليلة مضطربة.

05:20

السلطات العراقية ترفع حظر التجول في كركوك غداة اشتباكات دامية

باشرت القوات الأمنية العراقية رفع حظر التجول عن كركوك، بعد عودة الهدوء إلى المحافظة التي شهدت ليلة مضطربة.

العاهل السعودي وولي عهده يبعثان برقيتي عزاء إلى رئيس جنوب أفريقيا
02:06

العاهل السعودي وولي عهده يبعثان برقيتي عزاء إلى رئيس جنوب أفريقيا

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساة، لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، في ضحايا حريق الحي التجاري بمدينة جوهانسبورغ، بحسب وكالة "روسيا اليوم".

02:06

العاهل السعودي وولي عهده يبعثان برقيتي عزاء إلى رئيس جنوب أفريقيا

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساة، لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، في ضحايا حريق الحي التجاري بمدينة جوهانسبورغ، بحسب وكالة "روسيا اليوم".

إخلاء لمحطة قطارات في موسكو وسلاح الجو الأوكراني يعلن تدمير 22 مسيّرة روسية
01:47

إخلاء لمحطة قطارات في موسكو وسلاح الجو الأوكراني يعلن تدمير 22 مسيّرة روسية

أعلن الجيش الأوكراني، أن القوات الروسية شنت هجوما بالطائرات المسيرة مستهدفا البنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا، فيما أخليت محطة قطارات في موسكو بعد أنباء عن وجود عبوة ناسفة.

01:47

إخلاء لمحطة قطارات في موسكو وسلاح الجو الأوكراني يعلن تدمير 22 مسيّرة روسية

أعلن الجيش الأوكراني، أن القوات الروسية شنت هجوما بالطائرات المسيرة مستهدفا البنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا، فيما أخليت محطة قطارات في موسكو بعد أنباء عن وجود عبوة ناسفة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023