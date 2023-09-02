رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يتأهب للعودة إلى الأرض

ووفقا لما أكدته وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" وشركة "سبيس إكس"، فإن الموعد المحتمل لانفصال المركبة "دراغون" عن المحطة لن يكون قبل يوم غد الإثنين عند الساعة 03:05 عصرا بتوقيت الإمارات، على أن يكون الهبوط إلى الأرض بعد يوم غد الإثنين عند الساعة 08:07 صباحا بتوقيت الإمارات؛ وذلك وفقا لظروف الطقس.