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عربي و دولي

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يتأهب للعودة إلى الأرض

2023-09-02 | 15:57
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رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يتأهب للعودة إلى الأرض
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يتأهب للعودة إلى الأرض

يستعد فريق "كرو-6” للعودة إلى الأرض بعد أن أمضى 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، ومن بينهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي أنجز أول مهمة عربية طويلة الأمد في الفضاء، وفق وكالو "سكاي نيوز" العربية.

ووفقا لما أكدته وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" وشركة "سبيس إكس"، فإن الموعد المحتمل لانفصال المركبة "دراغون" عن المحطة لن يكون قبل يوم غد الإثنين عند الساعة 03:05 عصرا بتوقيت الإمارات، على أن يكون الهبوط إلى الأرض بعد يوم غد الإثنين عند الساعة 08:07 صباحا بتوقيت الإمارات؛ وذلك وفقا لظروف الطقس.

 
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عربي و دولي

سلطان النيادي

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