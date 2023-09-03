إخلاء لمحطة قطارات في موسكو وسلاح الجو الأوكراني يعلن تدمير 22 مسيّرة روسية

تفصيلا، قال الجيش الأوكراني إن سلاح الجو نجح في تدمير 22 مسيرة روسية من أصل 25 مسيرة استهدفت منطقة أوديسا.

وبينما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجار عنيف في أوديسا، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن مدنيين اثنين أصيبا في هجوم روسي بطائرة مسيرة على البنية التحتية للميناء في المنطقة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن قنوات الرصد الأوكرانية على "تلغرام"، أنه تم تسجيل 3 انفجارات على الأقل في أوديسا.

كما أشارت توقعات إلى أن طائرات "غيران-2" الروسية المسيرة استهدفت منشآت عسكرية في المنطقة المجاورة للميناء.

في الأثناء، أفاد متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية، بإخلاء محطة كييفسكي للسكة الحديدية في العاصمة موسكو بعد بلاغ بوجود عبوة ناسفة داخل المحطة.

لكن في وقت لاحق، أكدت خدمات الطوارئ، أن الخبراء لم يعثروا على أي مواد متفجرة أو قنابل أثناء تفتيش محطة "كييفسكي".