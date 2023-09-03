العاهل السعودي وولي عهده يبعثان برقيتي عزاء إلى رئيس جنوب أفريقيا

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز في برقيته: "علمنا بنبأ الحريق الذي وقع في الحي التجاري بمدينة جوهانسبورغ، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".

كما كتب الأمير محمد بن سلمان في برقيته: "بلغني نبأ الحريق الذي وقع في الحي التجاري بمدينة جوهانسبورغ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".