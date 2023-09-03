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عربي و دولي

العاهل السعودي وولي عهده يبعثان برقيتي عزاء إلى رئيس جنوب أفريقيا

2023-09-03 | 02:06
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العاهل السعودي وولي عهده يبعثان برقيتي عزاء إلى رئيس جنوب أفريقيا
العاهل السعودي وولي عهده يبعثان برقيتي عزاء إلى رئيس جنوب أفريقيا

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساة، لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، في ضحايا حريق الحي التجاري بمدينة جوهانسبورغ، بحسب وكالة "روسيا اليوم".

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز في برقيته: "علمنا بنبأ الحريق الذي وقع في الحي التجاري بمدينة جوهانسبورغ، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".

كما كتب الأمير محمد بن سلمان في برقيته: "بلغني نبأ الحريق الذي وقع في الحي التجاري بمدينة جوهانسبورغ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".

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عربي و دولي

الملك سلمان بن عبد العزيز

محمد بن سلمان

السعودية

حريق جوهانسبورغ

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