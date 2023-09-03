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عربي و دولي

السلطات العراقية ترفع حظر التجول في كركوك غداة اشتباكات دامية

2023-09-03 | 05:20
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السلطات العراقية ترفع حظر التجول في كركوك غداة اشتباكات دامية
السلطات العراقية ترفع حظر التجول في كركوك غداة اشتباكات دامية

باشرت القوات الأمنية العراقية رفع حظر التجول عن كركوك، بعد عودة الهدوء إلى المحافظة التي شهدت ليلة مضطربة.

وذكر مصدر أمني أن "القوات الأمنية باشرت بإنهاء حظر التجوال عن كركوك وعودة الهدوء إلى المحافظة"، مشيرا إلى أن هناك أنباء تحدثت عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 4.

كما يذكر السلطات الأمنية فرضت، حظرا على التجوال في محافظة كركوك المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، على إثر توتر أمني خلال تظاهرات بشأن فتح طريق أربيل كركوك، الذي أغلق قبل فترة
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عربي و دولي

كركوك

حظر التجوال

القوت الأمنية العراقية

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