سفير إيران الجديد لدى السعودية يبدأ الثلاثاء المقبل مهامه الرسمية في الرياض

وفي تصريحات لوكالة "إرنا"، قال علي رضا عنايتي إنه سيتوجه إلى الرياض يوم الثلاثاء المقبل، وإنه بحسب المعلومات الواردة فإن السفير السعودي في طهران أيضا سيصل البلاد في غضون الفترة الزمنية ذاتها.وفي إشارة إلى العلاقات بين ايران والسعودية، أوضح السفير عنايتي قائلا: "أعتقد أن العلاقات بين البلدين قد تطورت شكليا بنحو ايجابي، ولكن انطلاقا من مبدأ حسن الجوار الذي أكد عليه المرشد الإيراني علي خامنئي خلال استقباله أعضاء الحكومة مؤخرا، فإن ذلك يعد مقدمة لمزيد من العمل المشترك ومتعدد الأطراف بين البلدين"، مؤكدا أن المنطقة بحاجة إلى" تعاون جماعي".

وأردف: "نحن بدأنا نهجا وفق إيماننا ورؤيتنا بأن توسيع وتعميق الأواصر بين إيران والسعودية بمختلف الأوجة الثنائية ومتعددة الأطراف وعلى صعيد العالم الإسلامي وخارج إطار المنطقة، سيترك اثارا ايجابية بامتياز"، متابعا: "إيران والسعودية قادرتان من خلال التعاون الثنائي وانطلاقا من الآفاق المستقبلية بعيدة المدى والطاقات المتاحة لديهما، على بناء قاعدة للتعاون الجماعي بعيدا عن التدخل الأجنبي في المنطقة".

هذا وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السفير السعودي لدى سلطنة عمان، عبد الله بن سعود العنزي سيتم تعيينه سفيرا للمملكة لدى طهران.