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عربي و دولي

بعد 6 أشهر بالفضاء.. شاهد ماذا قال النيادي قبيل العودة للأرض؟

2023-09-03 | 16:24
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بعد 6 أشهر بالفضاء.. شاهد ماذا قال النيادي قبيل العودة للأرض؟
بعد 6 أشهر بالفضاء.. شاهد ماذا قال النيادي قبيل العودة للأرض؟

بعد أطول مهمة يؤديها رائد عربي في الفضاء دامت 6 أشهر، أعلن مركز "محمد بن راشد" الإماراتي للفضاء موعد عودة الرائد سلطان النيادي إلى الأرض على متن مركبة "دراغون".

وانفصلت المركبة الفضائية "دراغون" التي تقل طاقم مهمة "كرو-6"، اليوم الأحد، بنجاح عن محطة الفضاء الدولية، متجهة نحو الأرض، وذلك وفقاً لبث وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" على موقعها الرسمي. وانفصلت المركبة عن محطة الفضاء الدولية في الساعة 14:05 بتوقيت موسكو. وكان من المقرر انفصالها عن المحطة في 1 سبتمبر، لكن تم تأجيله مرتين بسبب الظروف الجوية في مكان رسو المركبة، ومن المتوقع أن تحط المركبة الفضائية في الساعة 07:17 بتوقيت موسكو يوم 4 سبتمبر. وسيعود رائد الفضاء الروسي أندري فيديايف، ورائدا فضاء "ناسا" ستيفن بوين وودي هوبورغ، ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، إلى الأرض على متن المركبة.

وكتب مركز محمد بن راشد على منصة "X" (تويتر سابقاً): "ستة أشهر من العلوم والتجارب والإنجازات عشناها مع سلطان منذ اللحظات الأولى لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، مهمة أسهمت بشكل كبير في تطور مسيرة استكشاف الفضاء بالمنطقة".

 ودعا المركز لمتابعة التغطية المباشرة لعودة رائد الفضاء الإماراتي، التي ستكون في بث مباشر عبر حسابات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ومن جهته، قال سلطان النيادي عبر منصة "X": "للفضاء.. لن أقول وداعا بل إلى اللقاء.. إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد.. وقبل العودة، أحمد الله على نعمة الإمارات التي حولت أحلامنا إلى نجاحات.. وأشكركم على ثقتكم ومحبتكم.. دعواتكم لنا بالسلامة.. أشوفكم على خير..".

 
 
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