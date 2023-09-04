لهذا السبب قرر زيلينسكي إقالة وزير الدفاع الاوكراني من منصبه

واوضح زيلينسكي في الخطاب المسائي المصور الذي يلقيه، "قررت تغيير وزير الدفاع الأوكراني. لقد أمضى أولكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يوما في الحرب الشاملة". وأضاف "أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى أساليب جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع كل من الجيش والمجتمع برمته".

يشغل ريزنيكوف منصب وزير الدفاع منذ تشرين الثاني 2021، ولعب دورا في حصول أوكرانيا على مساعدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات لدعم جهودها الحربية. ووصف اتهام وزارته بالفساد بالتشهير.

كما يذكر أنه يجب أن يوافق البرلمان على تغيير وزير الدفاع، لكن من المرجح أن يحظى القرار بدعم أغلبية المشرعين في البرلمان الأوكراني. وقال زيلينسكي إنه يتوقع أن يوافق البرلمان على تعيين عمروف في منصب وزير الدفاع.