ضربات روسية على منطقة أوديسا الأوكرانية وإسقاط 17 مسيرة

استهدفت ضربات روسية منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا طالت ولا سيما محيط مدينة اسماعيل على نهر الدانوب، على ما أفاد الحاكم المحلي أوليغ كيبر، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية نجحت في إسقاط 17 مسيّرة، بحسب وكالة "فرانس برس".



