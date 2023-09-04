فيديو يرصد الدقائق الأولى لإقتحام جيش العدو مخيم جنين وإعتقال مطلوبين

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه تم اعتقال عدد من المطلوبين في جنين، فيما تواصل القوات عمليات البحث عن الأسلحة في المكان.
في حين أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام محيط مخيم جنين.
عاجل| مصادر محلية: الاحتلال يدفع بتعزيزات إضافية إلى مخيم جنين. pic.twitter.com/MSQ1pdwfB9
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 4, 2023
عاجل| مصادر محلية: الاحتلال يدفع بتعزيزات إضافية إلى مخيم جنين. pic.twitter.com/MSQ1pdwfB9
🎥 إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام محيط مخيم جنين. pic.twitter.com/vB6qSkg36f
— قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) September 4, 2023
🎥 إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام محيط مخيم جنين. pic.twitter.com/vB6qSkg36f
طرح الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان في مستهل لقائهما في سوتشي، اليوم الملفات الساخنة التي سيبحثانها وتشمل صفقة الحبوب وقضايا الطاقة والوضع في أوكرانيا وسوريا.
صرح السفير الإيراني الجديد لدى السعودية علي رضا عنايتي بأنه سيتوجه إلى الرياض غداً الثلاثاء لبدء مهامه الدبلوماسية رسميا، بعدما وقع البلدان في آذار الماضي اتفاقا لاستئناف العلاقات.
استهدفت ضربات روسية منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا طالت ولا سيما محيط مدينة اسماعيل على نهر الدانوب، على ما أفاد الحاكم المحلي أوليغ كيبر، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية نجحت في إسقاط 17 مسيّرة، بحسب وكالة "فرانس برس".