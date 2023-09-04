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عربي و دولي

بوتين خلال لقائه أردوغان في سوتشي: نحافظ على مستوى الزخم في تطوير العلاقات بين البلدين

2023-09-04 | 06:40
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بوتين خلال لقائه أردوغان في سوتشي: نحافظ على مستوى الزخم في تطوير العلاقات بين البلدين
بوتين خلال لقائه أردوغان في سوتشي: نحافظ على مستوى الزخم في تطوير العلاقات بين البلدين

طرح الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان في مستهل لقائهما في سوتشي، اليوم الملفات الساخنة التي سيبحثانها وتشمل صفقة الحبوب وقضايا الطاقة والوضع في أوكرانيا وسوريا.

واكد بوتين في مستهل اللقاء، إن هناك ثبات في العلاقات ويتم الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات بين البلدين.

وأشار بوتين إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا ارتفع بنسبة 86% خلال العام الماضي، مضيفا أنه في النصف الأول من هذا العام، يستمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين.

وتوقع بوتين أن تكتمل المفاوضات حول إنشاء منصة للغاز في تركيا في المستقبل القريب.
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عربي و دولي

رجب طيب أردوغان

فلاديمير بوتين

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