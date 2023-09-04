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عربي و دولي

بوتين عقب لقائه أردوغان: المباحثات كانت بناءة وتركيا أصبحت من الدول التي تستخدم الطاقة النووية

2023-09-04 | 10:05
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بوتين عقب لقائه أردوغان: المباحثات كانت بناءة وتركيا أصبحت من الدول التي تستخدم الطاقة النووية
بوتين عقب لقائه أردوغان: المباحثات كانت بناءة وتركيا أصبحت من الدول التي تستخدم الطاقة النووية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "المحادثات مع الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان كانت ناجحة وبناءة وتناولت العديد من القضايا، وتركيا أصبحت عضوا في نادي الدول التي تستخدم الطاقة النووية".

ولفت بوتين، الى أن "روسيا كانت وستبقى مصدرا موثوقا للغاز ونعمل على نقله عبر مركز توزيع في الأراضي التركية، ونحن أجبرنا على الخروج من اتفاقية الحبوب لأن الدول الغربية فرضت علينا عقوبات".

وأوضح أنه "بمجرد رفع العقوبات عن نقل الحبوب والأسمدة الروسية سنعود إلى صفقة الحبوب، وننوي الاستمرار في نقل الحبوب والأسمدة عبر الموانئ التركية خاصة إذا ما ساهم ذلك في استقرار الأسعار".

وكشف أننا "قريبون من الانتهاء من عقود تتيح نقل الحبوب إلى 6 دول إفريقية، وسنكون مستعدين لاستئناف العمل باتفاق الحبوب إذا تم الوفاء بجميع الاتفاقات".
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عربي و دولي

فلاديمير بوتين

رجب طيب أردوغان

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