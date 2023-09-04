بوتين عقب لقائه أردوغان: المباحثات كانت بناءة وتركيا أصبحت من الدول التي تستخدم الطاقة النووية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "المحادثات مع الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان كانت ناجحة وبناءة وتناولت العديد من القضايا، وتركيا أصبحت عضوا في نادي الدول التي تستخدم الطاقة النووية".