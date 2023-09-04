بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد فشل.. واتفاق الحبوب بشروطنا

وجاءت تصريحات بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود.وبخصوص اتفاق الحبوب، قال بوتين إن الاتفاق التاريخي الذي سمح لأوكرانيا بتصدير الغلال عبر البحر الأسود لن يُستأنف لحين استجابة الغرب لمطالب موسكو بشأن صادراتها هي.وأضاف بوتين أن الغرب لم يزل العقبات أمام الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة.وشدد على أنه إذا تم احترام هذه الالتزامات، فيمكن لروسيا العودة إلى الاتفاق "في غضون أيام".وكانت روسيا رفضت تمديد الاتفاق في يوليو الماضي، واشتكت من عدم احترام الاتفاق الموازي الذي وعد بإزالة العقبات أمام الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة.وقالت إن العراقيل المفروضة على الشحن والتأمين أعاقت تجارتها الزراعية، بالرغم من أنها صدرت كميات قياسية من القمح منذ العام الماضي.