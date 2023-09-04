انقلابيو النيجر يأملون التوصّل لاتّفاق مع إيكواس في غضون أيام

أعلن رئيس وزراء النيجر المعيّن من قبل المجلس العسكري الحاكم خلال مؤتمر صحافي اليوم أنّ نيامي تأمل "التوصّل في غضون أيام قليلة إلى اتّفاق" مع دول غرب إفريقيا (إيكواس) التي هدّدت بالتدخّل عسكرياً لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، كماذكرت" وكالة الصحافة الفرنسية".