قوات الدعم السريع تزعم إسقاط طائرة للجيش السوداني بالخرطوم

قالت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الاثنين، إنها أسقطت طائرة حربية للجيش في العاصمة الخرطوم.

وأشار بيان لقوات الدعم السريع إلى أن الطائرة من طراز أنتونوف، وكانت "تقصف المدنيين وترمي فوق رؤوسهم البراميل المتفجرة".



كما اتهم البيان الجيش بشن هجمات جوية على عدد من الأحياء السكنية في مدن العاصمة الثلاث، مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات.



ونفذ الجيش السوداني، اليوم الاثنين، ضربات مدفعية جوية على مواقع وتمركزات لقوات الدعم السريع في مدن العاصمة الثلاث.



وقال سكان تحدثوا إلى وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن قصفا مدفعيا من منطقة كرري العسكرية شمال مدينة أم درمان والتابعة للجيش، استهدف مواقع وتمركزات لقوات الدعم السريع جنوب وغرب مدينة أم درمان.



وأفاد السكان بأن الجيش نفذ كذلك ضربات مدفعية على أحياء الرياض وبُري والمنشية والطائف التي تنتشر فيها قوات الدعم السريع بكثافة شرق الخرطوم.



كما ردت قوات الدعم السريع مستخدمة المدفعية على سلاح المهندسين الذي تتمركز فيه قوات الجيش، بحسب شهود عيان.



وأبلغ شهود وكالة أنباء العالم العربي أن الطيران الحربي شن غارات جوية على أرض المعسكرات والمدينة الرياضية التابعة لقوات الدعم السريع جنوب الخرطوم.

