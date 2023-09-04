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عربي و دولي

فيديو لـ"واقعة خطيرة" في سماء أنقرة.. الخسائر على الأرض

2023-09-04 | 17:07
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فيديو لـ&quot;واقعة خطيرة&quot; في سماء أنقرة.. الخسائر على الأرض
فيديو لـ"واقعة خطيرة" في سماء أنقرة.. الخسائر على الأرض

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر سقود خزان وقود خاص بطائرة إف – 4 في إنقرة على ساحة تجمع للسيارات.

ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بشرية فيما لحقت أضرار بالغة بثلاث سيارات.

وبينما ذكرت وزارة الدفاع الوطني أن التحقيق مستمر، هبطت الطائرة المعنية بسلام.

ووقع الحادث حوالي الساعة 11.30 صباحا، وتم إرسال عدد كبير من رجال الإطفاء وفرق الشرطة إلى المنطقة.

وأصدرت وزارة الدفاع بيانا حول الحادثة، جاء فيه: "سقط جزء من طائرة مقاتلة من طراز "F-4" التابعة لقيادة قواتنا الجوية على موقف سيارات مفتوح تابع لشركة "TPAO" لسبب غير معروف أثناء تحليقها فوق سماء أنقرة، لم تقع إصابات في الحادث، والتحقيق جار لمعرفة السبب".
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