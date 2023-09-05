الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

الدفاع الروسية: صد محاولة جديدة لاستهداف منشآت في موسكو بمسيرات

2023-09-05 | 02:29
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الدفاع الروسية: صد محاولة جديدة لاستهداف منشآت في موسكو بمسيرات
الدفاع الروسية: صد محاولة جديدة لاستهداف منشآت في موسكو بمسيرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم، أن "الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة في ضواحي موسكو".

وقالت الوزارة في بيان نقلته "روسيا اليوم"، إن "أنظمة الدفاع الجوي تصدت لمحاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي جديد على منشآت داخل الأراضي الروسية، باستخدام طائرات مسيرة".

وفي نفس السياق أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرتين في منطقة كالوغا وفي منطقة إسترا بضواحي موسكو، كانتا تحاولان تنفيذ هجوم على موسكو.

وأضاف سوبيانين أن أحد المنشآت المدنية تعرض لأضرار جراء سقوط حطام مسيرة في منطقة إسترا بضواحي موسكو، مشيرا إلى أن أجهزة الطوارئ تعمل في مكان الحادث.

ولضمان أمن وسلامة الطيران المدني في مطارات فنوكوفو ودوموديدوفو وشيريميتيفو في موسكو، تم تأخير حوالى 40 رحلة طيران للمغادرة والوصول، وإلغاء رحلتين.
مقالات ذات صلة
الدفاع الروسية: صد محاولة جديدة لاستهداف منشآت في موسكو بمسيرات

عربي و دولي

روسيا

وزارة الدفاع الروسية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
السيدة الاولى مصابة بفيروس كورونا
فيديو لـ"واقعة خطيرة" في سماء أنقرة.. الخسائر على الأرض

اقرأ ايضا في عربي و دولي

شويغو: القوّات الرّوسيّة تواصل تدمير البنية التّحتيّة العسكريّة ​لأوكرانيا​
06:28

شويغو: القوّات الرّوسيّة تواصل تدمير البنية التّحتيّة العسكريّة ​لأوكرانيا​

أعلن ​وزير​ الدّفاع الرّوسي ​سيرغي شويغو​، أنّ "القوّات الرّوسيّة تواصل تدمير البنية التّحتيّة العسكريّة ل​أوكرانيا​، حيث تمّ قصف 34 مركز قيادة تابعة لقوّات ​كييف​ في شهر واحد".

06:28

شويغو: القوّات الرّوسيّة تواصل تدمير البنية التّحتيّة العسكريّة ​لأوكرانيا​

أعلن ​وزير​ الدّفاع الرّوسي ​سيرغي شويغو​، أنّ "القوّات الرّوسيّة تواصل تدمير البنية التّحتيّة العسكريّة ل​أوكرانيا​، حيث تمّ قصف 34 مركز قيادة تابعة لقوّات ​كييف​ في شهر واحد".

اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي
06:05

اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي

اعتقلت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وأحالته إلى جهات التحقيق.

06:05

اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي

اعتقلت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وأحالته إلى جهات التحقيق.

بريطانيا حذرت مواطنيها من السفر إلى المغرب
02:42

بريطانيا حذرت مواطنيها من السفر إلى المغرب

حذرت بريطانيا مواطنيها الراغبين في السفر إلى المغرب من عبور الحدود البحرية إلى الجزائر بعد مقتل مغربي وفرنسي بنيران خفر السواحل الجزائري.

02:42

بريطانيا حذرت مواطنيها من السفر إلى المغرب

حذرت بريطانيا مواطنيها الراغبين في السفر إلى المغرب من عبور الحدود البحرية إلى الجزائر بعد مقتل مغربي وفرنسي بنيران خفر السواحل الجزائري.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023