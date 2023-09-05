الدفاع الروسية: صد محاولة جديدة لاستهداف منشآت في موسكو بمسيرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم، أن "الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة في ضواحي موسكو".



وقالت الوزارة في بيان نقلته "روسيا اليوم"، إن "أنظمة الدفاع الجوي تصدت لمحاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي جديد على منشآت داخل الأراضي الروسية، باستخدام طائرات مسيرة".