السيدة الاولى مصابة بفيروس كورونا

أعلن البيت الأبيض إصابة السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا، فيما كانت نتيجة اختبار الرئيس الأميركي جو بايدن سلبية، كما افادت وكالة "فرانس برس" .

وأفاد مكتب السيدة الأولى، بأن "جيل بايدن البالغة 72 عاما، تعاني أعراضًا خفيفة وستلازم منزلها في ريهوبوث بيتش في ولاية ديلاوير".



وقال البيت الأبيض: "إن الرئيس بايدن البالغ من العمر 80 عاما، خضع لاختبار كوفيد مساء الاثنين وكانت نتيجته سلبية، وستجرى له اختبارات منتظمة ومراقبة الأعراض".



إشارة إلى أن الولايات المتحدة شهدت في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في الإصابات بكورونا وفي حالات الدخول إلى المستشفيات.