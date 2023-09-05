بريطانيا حذرت مواطنيها من السفر إلى المغرب

حذرت بريطانيا مواطنيها الراغبين في السفر إلى المغرب من عبور الحدود البحرية إلى الجزائر بعد مقتل مغربي وفرنسي بنيران خفر السواحل الجزائري.

وتوجهت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أوردته "روسيا اليوم" إلى مواطنيها بالقول: "إن الحدود البرية بين الجزائر والمغرب مغلقة. لا تحاولوا عبوره. الحدود تمتد إلى البحر".



أضافت: "إذا كنت على متن قارب أو تستأجر دراجة جت سكي، فتأكد من معرفة مكان الحدود البحرية والبقاء بوضوح داخل المياه الإقليمية المغربية. تأكد من أن لديك ما يكفي من الوقود لتتمكن من العودة إلى الشاطئ".