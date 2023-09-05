الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي

2023-09-05 | 06:05
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي
اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي

اعتقلت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وأحالته إلى جهات التحقيق.

وقال محامي الجبالي إن السلطات الأمنية داهمت منزل الجبالي واعتقلته، ثم أحالته إلى فرقة الأبحاث بالعوينة، دون ذكر تفاصيل.

وحمادي الجبالي محسوب على حركة "النهضة"، على الرغم من أنه استقال منها، وترأس الحكومة بين ديسمبر 2011 وفبراير 2013. ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2019، وهي التي فاز فيها الرئيس الحالي قيس سعيد بفترة رئاسية لخمس سنوات، بحسب وكالة روسيا اليوم.

كما هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الجبالي للتوقيف، حيث مثل أمام قاضي التحقيق في ديسمبر الماضي بتهمة "تجديد الجوازات" لعدد من الأسماء التي يتهمها القضاء التونسي بالإرهاب.

وهي قضية يقول الجبالي إنه لا علاقة له بها، حيث وقع الزج باسمه فيها دون أن تكون له أي علاقة بالموضوع، على حد تعبيره
مقالات ذات صلة
اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي

عربي و دولي

حمادي الجبالي

الحكومة التونسية

تونس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
شويغو: القوّات الرّوسيّة تواصل تدمير البنية التّحتيّة العسكريّة ​لأوكرانيا​
بريطانيا حذرت مواطنيها من السفر إلى المغرب

اقرأ ايضا في عربي و دولي

السعودية تمدّد خفض إنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميًا حتى نهاية السنة
10:15

السعودية تمدّد خفض إنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميًا حتى نهاية السنة

أعلنت المملكة العربية السعودية تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام، في سعيها لدعم الأسعار التي تشهد تراجعًا.

10:15

السعودية تمدّد خفض إنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميًا حتى نهاية السنة

أعلنت المملكة العربية السعودية تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام، في سعيها لدعم الأسعار التي تشهد تراجعًا.

شويغو: القوّات الرّوسيّة تواصل تدمير البنية التّحتيّة العسكريّة ​لأوكرانيا​
06:28

شويغو: القوّات الرّوسيّة تواصل تدمير البنية التّحتيّة العسكريّة ​لأوكرانيا​

أعلن ​وزير​ الدّفاع الرّوسي ​سيرغي شويغو​، أنّ "القوّات الرّوسيّة تواصل تدمير البنية التّحتيّة العسكريّة ل​أوكرانيا​، حيث تمّ قصف 34 مركز قيادة تابعة لقوّات ​كييف​ في شهر واحد".

06:28

شويغو: القوّات الرّوسيّة تواصل تدمير البنية التّحتيّة العسكريّة ​لأوكرانيا​

أعلن ​وزير​ الدّفاع الرّوسي ​سيرغي شويغو​، أنّ "القوّات الرّوسيّة تواصل تدمير البنية التّحتيّة العسكريّة ل​أوكرانيا​، حيث تمّ قصف 34 مركز قيادة تابعة لقوّات ​كييف​ في شهر واحد".

بريطانيا حذرت مواطنيها من السفر إلى المغرب
02:42

بريطانيا حذرت مواطنيها من السفر إلى المغرب

حذرت بريطانيا مواطنيها الراغبين في السفر إلى المغرب من عبور الحدود البحرية إلى الجزائر بعد مقتل مغربي وفرنسي بنيران خفر السواحل الجزائري.

02:42

بريطانيا حذرت مواطنيها من السفر إلى المغرب

حذرت بريطانيا مواطنيها الراغبين في السفر إلى المغرب من عبور الحدود البحرية إلى الجزائر بعد مقتل مغربي وفرنسي بنيران خفر السواحل الجزائري.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023