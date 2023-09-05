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عربي و دولي

شويغو: القوّات الرّوسيّة تواصل تدمير البنية التّحتيّة العسكريّة ​لأوكرانيا​

2023-09-05 | 06:28
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شويغو: القوّات الرّوسيّة تواصل تدمير البنية التّحتيّة العسكريّة ​لأوكرانيا​
شويغو: القوّات الرّوسيّة تواصل تدمير البنية التّحتيّة العسكريّة ​لأوكرانيا​

أعلن ​وزير​ الدّفاع الرّوسي ​سيرغي شويغو​، أنّ "القوّات الرّوسيّة تواصل تدمير البنية التّحتيّة العسكريّة ل​أوكرانيا​، حيث تمّ قصف 34 مركز قيادة تابعة لقوّات ​كييف​ في شهر واحد".

وأكّد في مؤتمر صحافي، أنّ "خسائر القوات الأوكرانيّة منذ بداية ما يُسمّى بالهجوم المضاد تجاوزت 66 ألف عسكري، و7600 قطعة سلاح"، موضحًا أنّ "قوّات كييف تهاجم أهدافًا مدنيّةً، وتُصوّر هذه الهجمات على أنّها انتصارات عسكريّة، في محاولة لإخفاء فشل الهجوم المضاد".

وكشف شويغو أنّ "القوات الروسية أسقطت خلال الشهر الأخير أكثر من 1000 مسيّرة أطلقتها قوّات كييف، واعترضت 159 قذيفة صاروخيّة أطلقتها من أنظمة "هيمارس" الأميركيّة، و13 صاروخًا مجنّحًا غربيًّا"، مشيرًا إلى أنّ "القوّات الرّوسيّة تمكّنت من تعزيز مواقعها على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، بشكل كبير على طول الجبهة".

وشدّد على أنّ "قوّات كييف تتكبّد خسائر فادحة، وتحاول شنّ هجوم مضاد للشّهر الثّالث، من دون أن تحقّق أيّ تقدّم على أيّ محور، وتحاول كييف يائسةً أن تُظهر للغرب بعض النّجاح على الأقل، فيما لا يؤدّي ذلك إلّا لإطالة أمد النّزاع".
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عربي و دولي

أوكرانيا

روسيا

سيرغي شويغو

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