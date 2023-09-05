الخارجية السعودية: السفير عبد الله بن سعود العنزي يصل الى طهران لمباشرة مهام عمله

وقال السفير العنزي لدى وصوله إلى طهران، إن "توجهيات القيادة تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب كون المملكة وإيران جارين ويمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا التي تساهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة وبما يعود بالنفع المشترك على البلدين والشعبين الشقيقين".

سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى إيران يصل إلى طهران لمباشرة مهام عمله pic.twitter.com/UbuA7NSuDC