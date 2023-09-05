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عربي و دولي

الخارجية السعودية: السفير عبد الله بن سعود العنزي يصل الى طهران لمباشرة مهام عمله

2023-09-05 | 13:53
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الخارجية السعودية: السفير عبد الله بن سعود العنزي يصل الى طهران لمباشرة مهام عمله
الخارجية السعودية: السفير عبد الله بن سعود العنزي يصل الى طهران لمباشرة مهام عمله

وصل سفير المملكة العربية السعودية المعيّن لدى إيران عبد الله بن سعود العنزي إلى طهران اليوم وذلك لمباشرة مهام عمله بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية السعودية.

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الخارجية السعودية: السفير عبد الله بن سعود العنزي يصل الى طهران لمباشرة مهام عمله

عربي و دولي

الخارجية السعودية

عبد الله بن سعود العنزي

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"روسيا اليوم" عن وسائل اعلام اوكرانية : وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن يصل إلى كييف
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