قتيل في هجوم روسي بمسيّرات في منطقة أوديسا الأوكرانية

وقال كيبر عبر تلغرام إن القوات الروسية "هاجمت إزماييل في منطقة أوديسا بمسيّرات لأكثر من ثلاث ساعات".

وأضاف "للأسف توفي شخص" في المستشفى متأثرا بجروحه موضحا أن الضحية من العمال الزراعيين.

وأصبح ميناء إزماييل على نهر الدانوب إحدى الطرقات الرئيسية لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية منذ وضعت موسكو في تموز/يوليو حدا لاتفاقية كانت تسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بحرية عبر البحر الأسود.

وأشار الحاكم إلى تعرض منشآت مرفئية وزراعية لأضرار ذاكرا خصوصا أبنية إدارية.

وتضم منطقتا أوديسا وميكولاييف في جنوب أوكرانيا موانئ ومنشآت أخرى حيوية للتجارة البحرية وقد كثفت روسيا هجماتها عليهما منذ انتهاء الاتفاقية.

فاسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية الاثنين 17 مسيّرة روسية في منطقة إزماييل وتساقط حطام بعضها في نهر الدانوب.

وفي اليوم التالي، ندد كلاوس يوانيس رئيس رومانيا الحدودية مع المنطقة بهجمات "قريبة جدا جدا" من بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

من جهة أخرى، استهدفت كييف بهجوم روسي شن ب"صواريخ كروز" وأخرى "بالستية على الأرجح" على ما قال عبر تلغرام قائد الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية سيرغي بوبكو.

وأوضح "كل الأهداف التي كانت متوجهة إلى العاصمة دمرت من قبل دفاعاتنا الجوية". وأضاف أن المعلومات الأولية تشير "إلى عدم وقوع ضحايا أو دمار في كييف".