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عربي و دولي

لافروف يصل إلى جاكرتا للمشاركة في قمة دول جنوب شرق آسيا

2023-09-06 | 02:07
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لافروف يصل إلى جاكرتا للمشاركة في قمة دول جنوب شرق آسيا
لافروف يصل إلى جاكرتا للمشاركة في قمة دول جنوب شرق آسيا

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صباح اليوم، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، للمشاركة في قمة دول جنوب شرق آسيا، بحسب "روسيا اليوم".

ورحب الجانب الإندونيسي بوزير الخارجية الروسي ترحيبا حارا واستقبله حرس الشرف، فيما قدمت فرقة محلية عروضا فلوكلورية.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن لافروف سيعقد في جاكرتا سلسلة اجتماعات مع الشركاء الإقليميين وممثلي المنظمات الدولية.

وتشمل قائمة المشاركين في مجموعة جنوب شرق آسيا الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بروناي وفيتنام وإندونيسيا وكمبوديا ولاوس وماليزيا وميانمار وسنغافورة وتايلاند والفلبين، بالإضافة إلى شركاء حوار "آسيان - روسيا"، أوستراليا والهند والصين وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والولايات المتحدة واليابان.

وانطلقت قمة "آسيان" في دورتها الـ43 في جاكرتا أمس، وعلى رأس جدول أعمالها قضيتا ميانمار، وبحر الصين الجنوبي.

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لافروف

جاكرتا

قمة دول جنوب شرق آسيا

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"روسيا اليوم" عن وسائل اعلام اوكرانية : وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن يصل إلى كييف
02:49

"روسيا اليوم" عن وسائل اعلام اوكرانية : وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن يصل إلى كييف

نقلت "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام أوكرانية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصل صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة رسمية.

02:49

"روسيا اليوم" عن وسائل اعلام اوكرانية : وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن يصل إلى كييف

نقلت "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام أوكرانية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصل صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة رسمية.

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