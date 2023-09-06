الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

بالفيديو - اسطنبول تغرق بالفيضانات

2023-09-06 | 02:38
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالفيديو - اسطنبول تغرق بالفيضانات
بالفيديو - اسطنبول تغرق بالفيضانات

ضربت فيضانات مدينة إسطنبول التركية امس إثر سقوط أمطار غزيرة، مما تسبب في محاصرة عشرات الأشخاص في بعض أحياء المدينة.

وأظهرت مقاطع فيديو تشكل سيول ضخمة في بعض مناطق إسطنبول، حيث ارتفع منسوب المياه فوق السيارات وجرف عددا منها.

كما حاصرت مياه الفيضانات عشرات الأشخاص في المكتبة الوطنية ومترو الأنفاق ومحال تجارية في منطقة باشاك شهير في المدينة.

وفي هذا السياق أعلن مسؤولون أتراك أن شخصين لقيا مصرعهما امس جراء الفيضانات التي  حولت شوارع إسطنبول إلى أنهار.

وكانت السلطات المحلية قد حذرت في وقت سابق من أن أمطار رعدية ستسقط على المدينة.

 

الى ذلك قال والي إسطنبول في بيان: "تشير التقديرات إلى أن الجزء الشمالي من إسطنبول معرض لخطر العواصف الرعدية، والتي من المتوقع أن تكون قوية هذا المساء".

وذكرت وسائل إعلام تركية أن تساقط الأمطار في البداية كان بغزارة على الجزء الشمالي من المدينة حيث واجهت المركبات صعوبة في التحرك.

وفي السياق أفادت صحيفة "جمهوريات" بأن الامطار الغزيرة التي هطلت تسببت بغرق أسرة داخل منزل غمرته مياه الأمطار الغزيرة في منطقة كوتشوك تشكمجه بإسطنبول، ووفاة شخصين بسبب السيول التي ضربت ولاية إسطنبول.

 

من جهتها، أعلنت مؤسسة المياه وقنوات الصرف الصحي التابعة لبلدية إسطنبول ومؤسسة الإطفاء وهيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية ومؤسسة الاستعلامات تتلقى نحو 3 آلاف بلاغا من المواطنين حول حدوث فيضانات في المناطق التي يقطنونها.

وأكدت السلطات أن الأمطار الغزيرة ستتتواصل حتى اليوم  وأن الفيضانات غمرت عدداً كبيراً من محطات الميترو والمرافق العامة والشوارع والأنفاق في مدينة اسطنبول.

مقالات ذات صلة
بالفيديو - اسطنبول تغرق بالفيضانات

عربي و دولي

اسطنبول

فيضانات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"روسيا اليوم" عن وسائل اعلام اوكرانية : وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن يصل إلى كييف
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين بعشرات الآليات العسكرية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بالفيديو - قوات الاحتلال تقتحم جنين وهدم مبان ومنشآت شرقي القدس
03:25

بالفيديو - قوات الاحتلال تقتحم جنين وهدم مبان ومنشآت شرقي القدس

قوات الاحتلال تقتحم جنين وهدم مبان ومنشآت شرقي القدس

03:25

بالفيديو - قوات الاحتلال تقتحم جنين وهدم مبان ومنشآت شرقي القدس

قوات الاحتلال تقتحم جنين وهدم مبان ومنشآت شرقي القدس

"روسيا اليوم" عن وسائل اعلام اوكرانية : وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن يصل إلى كييف
02:49

"روسيا اليوم" عن وسائل اعلام اوكرانية : وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن يصل إلى كييف

نقلت "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام أوكرانية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصل صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة رسمية.

02:49

"روسيا اليوم" عن وسائل اعلام اوكرانية : وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن يصل إلى كييف

نقلت "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام أوكرانية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصل صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة رسمية.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023