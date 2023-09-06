بالفيديو - قوات الاحتلال تقتحم جنين وهدم مبان ومنشآت شرقي القدس

قوات الاحتلال تقتحم جنين وهدم مبان ومنشآت شرقي القدس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين بعشرات الآليات العسكرية حيث اشتبكت مع كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس

واعلنت إذاعة جيش العدو ان قوات الجيش تنفذ نشاطا عسكريا في مخيم جنين زاعمة انه قواتها اقتحمت المخيم لاعتقال أحد المطلوبين تتهمه بالمسؤولية عن سلسلة عمليات إطلاق نار.

عاجل| تغطية صحفية: قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات إلى محيط مخيم جنين. pic.twitter.com/HkyDMQXaWc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 6, 2023

وفي بلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة هدمت جرافات الاحتلال فجر اليوم، مبان ومنشآت .

وقالت مصادر محلية في البلدة لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، إن جرافات برفقة قوات الاحتلال اقتحمت القرية عند الساعة الخامسة فجرا، وشرعت بهدم منشآت صناعية ومحل قطع سيارات، وبعض المباني، منها سكنية، ولا تزال عمليات الهدم متواصلة.

عاجل| تغطية صحفية: تعزيزات عسكرية للاحتلال باتجاه مخيم جنين. pic.twitter.com/m18jUbnWI3 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 6, 2023