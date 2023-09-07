بلينكن: في انتظار نتائج القرار السعودي - الروسي تمديد خفض إنتاج النفط

علق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على إعلان السعودية وروسيا قرارهما تمديد خفض الإنتاج النفطي لمدة 3 أشهر أخرى حتى نهاية 2023، بحسب ما أفادت "روسيا اليوم".

وقال في مؤتمر صحافي من كييف تعليقا على القرار الروسي - السعودي: "سننظر إلى هذا الأمر بعناية في الأيام والأسابيع المقبلة لنرى النتائج التي سيحققها بالفعل وما الذي سيعكسه على الأسواق، الخفض يمكن أن يتسبب بحدوث ارتفاع فوري في الأسعار، ولكن هذا قد يستقر بسرعة إلى مستوى أقل".



إلى ذلك قال مستشار الامن القومي الاميركي جيك ساليفان: "إن قرار السعودية تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023، استمرار للسياسة الحالية وليس حزمة جديدة من التخفيضات".



وأوضح ساليفان أن "الشيء الأكثر أهمية الذي يركز عليه الرئيس الأميركي هو الحفاظ على أسعار أقل للمستهلكين في الولايات المتحدة".