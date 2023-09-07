الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من سرعة انهيار المناخ: قد يصل لمستوى يتجاوز فيه القدرة البشرية على التعامل معه

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من سرعة انهيار المناخ، بحيث يصل لمستوى يتجاوز فيه القدرة البشرية على التعامل مع الظواهر الجوية المتعددة.

وشدد الأمين العام في تصريحات أدلى بها اليوم تعقيبا على آخر النتائج التي توصلت إليها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وخدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ، حول سخونة شهر أب "على أن الإرتفاع الحالي في درجات الحرارة يتطلب زيادة عاجلة في العمل الدولي".



ودعا غوتيريش قادة العالم إلى زيادة جهودهم من أجل إيجاد حلول لتغير المناخ، لافتا إلى أنه "لا تزال هناك إمكانيات لتجنب أسوأ ما في الفوضى المناخية".



وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قد أصدرت بيانا صحفيا اليوم، أعلنت خلاله بأن الأشهر الثلاثة الماضية كانت الأكثر سخونة على الإطلاق وفقا لما أظهرته بيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ والتي يقوم بها المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، موضحة أن شهر أب يعد الأكثر حرارة على الإطلاق بعد عام 2016، عندما كان هناك احترار قوي ناجم عن ظاهرة النينيو.