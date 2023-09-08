واشنطن تعلن إنهاء آخر خلاف تجاري مع نيودلهي

أعلنت الولايات المتّحدة الجمعة أنّها اتّفقت مع الهند على حلّ آخر نزاع بينهما في منظمة التجارة العالمية، وذلك في الوقت الذي التقى فيه الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس الوزراء الهندي ماريندرا مودي عشية قمة مجموعة العشرين.



