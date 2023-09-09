ارتفاع عدد ضحايا الزلزال فب المغلاب إلى ٦٣٢ قتيلا و329 مصابا

عاجل
مراسل "الجديد": مصادر في عصبة الانصار أكدت استهداف مراكزها في الصفصاف لكنها لن تنجر بحسب قولها وكل الاتصالات التي حصلت لتهدئة الوضع في المخيم باءت بالفشل
مراسل "الجديد": مصادر في عصبة الانصار أكدت استهداف مراكزها في الصفصاف لكنها لن تنجر بحسب قولها وكل الاتصالات التي حصلت لتهدئة الوضع في المخيم باءت بالفشل
مراسل "الجديد": المعارك طاحنة في في عين الحلوة وكل المحاور فُتحت والأمور إلى تصعيد
مراسل "الجديد": المعارك طاحنة في في عين الحلوة وكل المحاور فُتحت والأمور إلى تصعيد
جوزيف أبو فاضل لـ "هنا بيروت": التيار الوطني الحر لن يذهب إلى الحوار إلا إذا كان جبران باسيل رئيساً للجمهورية ومبادرة بري لم تنتهِ حتى الآن
جوزيف أبو فاضل لـ "هنا بيروت": التيار الوطني الحر لن يذهب إلى الحوار إلا إذا كان جبران باسيل رئيساً للجمهورية ومبادرة بري لم تنتهِ حتى الآن
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
البث المباشر
البحث
بيروت
31
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
33
o
الجنوب
31
o
البقاع
33
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
06:03
رغم قدرته على مساعدة الأفراد في إيجاد وظائف.. الغالبية ما زالت تستخدم برنامج ChatGPT للترفيه فقط
04:24
بالفيديو - انهيار جزئي لأسوار مدينة مراكش التاريخية بسبب الزلزال
04:19
زلزال عنيف يضرب المغرب والنجوم يعلقون بتأثر: قلوبنا تنزف على أهلنا
04:13
تبعا للزلزال الذي ضرب محيط مدينة مراكش .. وزارة الخارجية تتابع الوضع على الارض مع سفير لبنان في الرباط
03:37
بالفيديو - كاميرا مراقبة توثق اللحظات الأولى لزلزال المغرب
عربي و دولي
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال فب المغلاب إلى ٦٣٢ قتيلا و329 مصابا
2023-09-09 | 02:17
A-
A+
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال فب المغلاب إلى ٦٣٢ قتيلا و329 مصابا
افاد التلفزيون الرسمي المغربي نقلا عن وزارة الداخلية عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى ٦٣٢ قتيلا و329 مصابا
مقالات ذات صلة
بري استقبل سفيرة قبرص في زيارة برتوكولية والتقى سفير كولومبيا وأبرق لنظيره المغربي معزياً بضحايا الزلزال
المكاري أبرق إلى وزير التواصل المغربي معزياً بضحايا الزلزال
اول تعليق لـ نجوى كرم بعد إيقاف حفلها في المغرب بسبب الزلزال
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال فب المغلاب إلى ٦٣٢ قتيلا و329 مصابا
عربي و دولي
المغرب
زلزال
العودة الى الأعلى
فيديو يظهر حجم الدمار الذي خلّفه الزلزال الذي ضرب مراكش - المغرب
كييف تقر بأن التفوق الجوي الروسي "يوقف" هجومها المضاد
اقرأ ايضا في عربي و دولي
05:48
التلفزيون المغربي: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 820 قتيلا
05:48
التلفزيون المغربي: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 820 قتيلا
05:35
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: لم تحدث زلازل بهذا المستوى في نطاق 500 كم من زلزال المغرب منذ عام 1900
05:35
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: لم تحدث زلازل بهذا المستوى في نطاق 500 كم من زلزال المغرب منذ عام 1900
04:24
بالفيديو - انهيار جزئي لأسوار مدينة مراكش التاريخية بسبب الزلزال
04:24
بالفيديو - انهيار جزئي لأسوار مدينة مراكش التاريخية بسبب الزلزال
يحدث الآن
خاص الجديد
08:49
مراسل "الجديد": مصادر في عصبة الانصار أكدت استهداف مراكزها في الصفصاف لكنها لن تنجر بحسب قولها وكل الاتصالات التي حصلت لتهدئة الوضع في المخيم باءت بالفشل
محليات
08:43
آخر التطورات في مخيم عين الحلوة
محليات
08:37
اجتماع للقوى الفلسطينية والاحزاب اللبنانية في صيدا لبحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار في عين الحلوة
زوارنا يقرؤون الآن
08:49
مراسل "الجديد": مصادر في عصبة الانصار أكدت استهداف مراكزها في الصفصاف لكنها لن تنجر بحسب قولها وكل الاتصالات التي حصلت لتهدئة الوضع في المخيم باءت بالفشل
08:35
مراسل "الجديد": المعارك طاحنة في في عين الحلوة وكل المحاور فُتحت والأمور إلى تصعيد
2023-09-07
بالفيديو - حركة نزوح كثيف من مخيم عين الحلوة بإتجاه صيدا و الجوار جراء تجدد الاشتباكات داخل المخيم
02:30
بالفيديو - اللحظات الأولى لوقوع الزلزال في المغرب وإطلاق صافرات الإنذار
2023-09-07
باسيل عن رياض سلامة : لو بتعرفوا ببيت مين قاعد
2023-09-06
لقطات مبكية من وداع علي زين الاتات ووديع الشيخ يرثيه بتأثر
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
08:43
آخر التطورات في مخيم عين الحلوة
08:35
جوزيف أبو فاضل : لا منطق في الحياة السياسية وباسيل يحرق المراحل والاسماء
07:23
كيف يبدو الوضع في مخيم عين الحلوة بعد ارتفاع وتيرة الاشتباكات؟
04:19
زلزال عنيف يضرب المغرب والنجوم يعلقون بتأثر: قلوبنا تنزف على أهلنا
13:16
مقدمة النشرة المسائية 08-09-2023
13:13
النشرة الجوية 08-09-2023
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
02:30
بالفيديو - اللحظات الأولى لوقوع الزلزال في المغرب وإطلاق صافرات الإنذار
عربي و دولي
02:30
بالفيديو - اللحظات الأولى لوقوع الزلزال في المغرب وإطلاق صافرات الإنذار
عربي و دولي
02:23
فيديو يظهر حجم الدمار الذي خلّفه الزلزال الذي ضرب مراكش - المغرب
عربي و دولي
02:23
فيديو يظهر حجم الدمار الذي خلّفه الزلزال الذي ضرب مراكش - المغرب
عربي و دولي
03:37
بالفيديو - كاميرا مراقبة توثق اللحظات الأولى لزلزال المغرب
عربي و دولي
03:37
بالفيديو - كاميرا مراقبة توثق اللحظات الأولى لزلزال المغرب
عربي و دولي
04:24
بالفيديو - انهيار جزئي لأسوار مدينة مراكش التاريخية بسبب الزلزال
عربي و دولي
04:24
بالفيديو - انهيار جزئي لأسوار مدينة مراكش التاريخية بسبب الزلزال
محليات
12:52
كيف تبدو الأجواء في محيط مخيم عين الحلوة؟
محليات
12:52
كيف تبدو الأجواء في محيط مخيم عين الحلوة؟
محليات
06:46
الجيش اللبناني يحذر من تجدد الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة
محليات
06:46
الجيش اللبناني يحذر من تجدد الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023