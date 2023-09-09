بالفيديو - اللحظات الأولى لوقوع الزلزال في المغرب وإطلاق صافرات الإنذار

مراسل "الجديد": مصادر في عصبة الانصار أكدت استهداف مراكزها في الصفصاف لكنها لن تنجر بحسب قولها وكل الاتصالات التي حصلت لتهدئة الوضع في المخيم باءت بالفشل

مراسل "الجديد": مصادر في عصبة الانصار أكدت استهداف مراكزها في الصفصاف لكنها لن تنجر بحسب قولها وكل الاتصالات التي حصلت لتهدئة الوضع في المخيم باءت بالفشل