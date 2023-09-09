لاعب باريس سان جيرمان يوجه رسالة للشعب المغربي بعد الزلزال المُدمر

قدم نجم باريس سان جرمان أشرف حكيمي تعازيه للشعب المغربي جراء الزلزال المدمر الذي قتل مئات الأشخاص وألحق أضرارا بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية.



وقال حكيمي: "نمر بوقت عصيب وقد حان الوقت لمساعدة بعضنا البعض لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح".



وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل مباراته مع ليبيريا المقرّرة، السبت، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا في كرة القدم “إلى وقت لاحق”، بسبب زلزال عنيف ضرب المغرب ليل الجمعة السبت.

