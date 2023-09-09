الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب: نثق بقدرة المملكة المغربية على تجاوز المحنة

2023-09-09 | 10:07
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب: نثق بقدرة المملكة المغربية على تجاوز المحنة
الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب: نثق بقدرة المملكة المغربية على تجاوز المحنة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في بيان، أنها تتابع الزلزال الذي وقع في بعض الأقاليم والمدن في المملكة المغربية وما خلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وإذ تثمن عاليا "الجهود المتميزة لأجهزة الوقاية المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة في المغرب التي جندت كل إمكانياتها في سبيل أداء واجباتها الوطنية في انقاذ المواطنين ومساعدة الجرحى والمتضررين"، فإنها تؤكد ثقتها ب"قدرة المملكة المغربية العزيزة على تجاوز هذه المحنة والتغلب على آثارها وتبعاتها".

وختمت الأمانة العامة بيانها: "الرحمة لأرواح الضحايا ولذويهم جميل الصبر والسلوان، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. حفظ الله للمملكة المغربية أمنها واستقرارها ووقاها كل سوء ومكروه".
مقالات ذات صلة
الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب: نثق بقدرة المملكة المغربية على تجاوز المحنة

عربي و دولي

المغرب

مجلس وزراء العمل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال فب المغلاب إلى ٦٣٢ قتيلا و329 مصابا
كييف تقر بأن التفوق الجوي الروسي "يوقف" هجومها المضاد

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بيان توضيحي عن حالة الرعايا السعوديين في المغرب بعد الزلزال
10:38

بيان توضيحي عن حالة الرعايا السعوديين في المغرب بعد الزلزال

دعت السفارة السعودية في المغرب، المواطنين السعوديين في المملكة المغربية إلى التواصل معها في حال وجود خطر، مؤكدة عدم سقوط ضحايا بينهم، بحسب وكالة "واس" السعودية.

10:38

بيان توضيحي عن حالة الرعايا السعوديين في المغرب بعد الزلزال

دعت السفارة السعودية في المغرب، المواطنين السعوديين في المملكة المغربية إلى التواصل معها في حال وجود خطر، مؤكدة عدم سقوط ضحايا بينهم، بحسب وكالة "واس" السعودية.

الصحة العالمية: أكثر من 300 ألف شخص تضرروا من الزلزال القوي الذي ضرب المغرب
09:58

الصحة العالمية: أكثر من 300 ألف شخص تضرروا من الزلزال القوي الذي ضرب المغرب

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن "الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب ليلة أمس الجمعة أضر بـ300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة".

09:58

الصحة العالمية: أكثر من 300 ألف شخص تضرروا من الزلزال القوي الذي ضرب المغرب

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن "الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب ليلة أمس الجمعة أضر بـ300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة".

الجزائر تقرر فتح المجال الجوي مع المغرب لإغاثة منكوبي الزلزال
09:24

الجزائر تقرر فتح المجال الجوي مع المغرب لإغاثة منكوبي الزلزال

قررت الجزائر فتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لإغاثة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق من المغرب، وفق وكالة "روسيا اليوم".

09:24

الجزائر تقرر فتح المجال الجوي مع المغرب لإغاثة منكوبي الزلزال

قررت الجزائر فتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لإغاثة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق من المغرب، وفق وكالة "روسيا اليوم".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023