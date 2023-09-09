الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب: نثق بقدرة المملكة المغربية على تجاوز المحنة
أعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في بيان، أنها تتابع الزلزال الذي وقع في بعض الأقاليم والمدن في المملكة المغربية وما خلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة.
وإذ تثمن عاليا "الجهود المتميزة لأجهزة الوقاية المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة في المغرب التي جندت كل إمكانياتها في سبيل أداء واجباتها الوطنية في انقاذ المواطنين ومساعدة الجرحى والمتضررين"، فإنها تؤكد ثقتها ب"قدرة المملكة المغربية العزيزة على تجاوز هذه المحنة والتغلب على آثارها وتبعاتها".
وختمت الأمانة العامة بيانها: "الرحمة لأرواح الضحايا ولذويهم جميل الصبر والسلوان، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. حفظ الله للمملكة المغربية أمنها واستقرارها ووقاها كل سوء ومكروه".