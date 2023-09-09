الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب: نثق بقدرة المملكة المغربية على تجاوز المحنة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في بيان، أنها تتابع الزلزال الذي وقع في بعض الأقاليم والمدن في المملكة المغربية وما خلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة.