بيان توضيحي عن حالة الرعايا السعوديين في المغرب بعد الزلزال

دعت السفارة السعودية في المغرب، المواطنين السعوديين في المملكة المغربية إلى التواصل معها في حال وجود خطر، مؤكدة عدم سقوط ضحايا بينهم، بحسب وكالة "واس" السعودية.

وقالت السفارة في تدوينة على موقع "إكس": "إشارة إلى ما أعلنته السلطات المغربية بوقوع هزة أرضية في أقاليم الحوز ومراكش فإن سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية الشقيقة تهيب كافة المواطنين الزائرين والمقيمين في المملكة المغربية توخي الحيطة والحذر".



ودعت السفارة السعوديين المقيمين في المغرب في بيان، "الالتزام بالتعليمات التي تصدر من السلطات المحلية، البقاء في أماكن آمنة والتواصل مع السفارة في حال وجود خطر".



وأكدت السفارة سلامة المواطنين السعوديين حتى هذه اللحظة، وتهيب المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وتتابع السفارة مع السلطات المغربية الشقيقة للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة.