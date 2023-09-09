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عربي و دولي

كم بلغ عدد ضحايا زلزال المغرب حتى الان؟

2023-09-09 | 16:16
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كم بلغ عدد ضحايا زلزال المغرب حتى الان؟
كم بلغ عدد ضحايا زلزال المغرب حتى الان؟

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية مساء الجمعة وحدد مركزه بجماعة إيغيل بإقليم الحوز، إلى 1305 وفيات و1832 إصابة من بينها 1220 إصابة خطيرة. وفقاً لوكالة روسيا اليوم.

وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان مساء السبت 9 سبتمبر أنه تم تسجيل 694 حالة وفاة بإقليم الحوز، و347 حالة بإقليم تارودانت، و191 حالة بإقليم شيشاوة، و39 حالة بإقليم ورزازات، و14 حالة وفاة بعمالة مراكش.

كما أفادت في البيان بأنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير.

وأكدت الداخلية أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية، تواصل السلطات العمومية تجندها من أجل تسريع عملية إنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

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كم بلغ عدد ضحايا زلزال المغرب حتى الان؟

عربي و دولي

زلزال المغرب

ضحايا زلزال المغرب

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