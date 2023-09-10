ماكرون: إعادة انتشار القوات الفرنسية في النيجر لن تتقرر إلا بناء على طلب الرئيس بازوم
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "أي إعادة انتشار محتملة للقوات الفرنسية في النيجر لن تتم سوى بطلب من الرئيس المخلوع محمد بازوم".
وقال خلال مؤتمر صحافي عقب قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، "إذا قمنا بأي إعادة انتشار، فلن أفعل ذلك إلا بناء على طلب الرئيس بازوم وبالتنسيق معه، ليس مع مسؤولين يأخذون اليوم الرئيس رهينة"، في إشارة الى القادة العسكريين الذين يحتجزون الرئيس منذ الانقلاب.
وشدد ماكرون قائلاً: "لا نعترف بامتلاك تصريحات الانقلابيين أي شرعية"، داعيا إلى "الإفراج عن الرئيس بازوم واستعادة النظام الدستوري".