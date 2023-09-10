ماكرون: إعادة انتشار القوات الفرنسية في النيجر لن تتقرر إلا بناء على طلب الرئيس بازوم

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "أي إعادة انتشار محتملة للقوات الفرنسية في النيجر لن تتم سوى بطلب من الرئيس المخلوع محمد بازوم".