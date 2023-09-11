موسكو : فوز حزب بوتين في الانتخابات بمناطق أوكرانية ضمتها روسيا
أعلنت مفوضية الانتخابات الروسيّة امس فوز حزب "روسيا الموحّدة" الموالي للكرملين في انتخابات محلّية أجريت في أربع مناطق أوكرانيّة ضمّتها موسكو، وهو اقتراع رفضته كييف.
وقال مسؤولون عيّنتهم روسيا وكذلك مفوضية الانتخابات، وفق ما اشارت وكالة الصحافة الفرنسية ، إنّ الناخبين في المناطق الجنوبيّة والشرقيّة التي تُسيطر عليها القوّات الروسيّة جزئيا في أوكرانيا دعموا بغالبيّة ساحقة حزب "روسيا الموحّدة"، زاعمين أنّ الحزب فاز في كلّ منطقة بأكثر من 70 بالمئة من الأصوات.