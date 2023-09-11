الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

في المغرب.. سباق مع الوقت للعثور على ناجين إثر الزلزال المدمر

2023-09-11 | 02:24
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
في المغرب.. سباق مع الوقت للعثور على ناجين إثر الزلزال المدمر
في المغرب.. سباق مع الوقت للعثور على ناجين إثر الزلزال المدمر

يسابق رجال الإنقاذ المغاربة الزمن بدعم من فرق أجنبية للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين دمرت منازلهم بعد أكثر من 48 ساعة على الزلزال المدمر الذي خلف 2122 قتيلا على الأقل.

وقد أعلن المغرب مساء امس أنه استجاب لأربعة عروض مساعدة قدمتها بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن "السلطات المغربية استجابت في هذه المرحلة بالذات، لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ".

 
 
 
 

وأفاد البيان بأن "هذه الفرق دخلت اليوم الأحد في اتصالات ميدانية مع نظيراتها المغربية" بهدف تنسيق جهودها.

 

وقالت إسبانيا إنها أرسلت 86 عامل إنقاذ إلى المغرب مع كلاب متخصصة في البحث عن ضحايا، في حين أقلعت رحلة إنسانية قطرية مساء الأحد من قاعدة العديد الجوية في ضواحي الدوحة، وفق صحافي في وكالة فرانس برس.

وأشار بيان وزارة الداخلية المغربية إلى إمكان "اللجوء لعروض الدعم المقدمة من دول أخرى صديقة" إذا اقتضت الحاجة، مؤكدا ترحيب المملكة "بكل المبادرات التضامنية من مختلف مناطق العالم".

 

كما أعلنت دول عدة بينها فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل استعدادها لتقديم المساعدة للمغرب وعبرت عن تضامنها معه بعد الزلزال الأعنف الذي شهدته المملكة وأسفر عن 2122 قتيلا و2421 جريحا وفقا لأحدث حصيلة للضحايا نشرتها وزارة الداخلية الأحد.

وفي انتظار انتشار فرق الإنقاذ الأجنبية على الأرض بدأت السلطات المغربية في نصب الخيام في الأطلس الكبير حيث دمرت قرى بكاملها جراء الزلزال.

 
 

ويعمل مسعفون ومتطوعون وأفراد من القوات المسلحة من أجل العثور على ناجين وانتشال جثث من تحت الأنقاض، خصوصا في قرى إقليم الحوز مركز الزلزال جنوب مدينة مراكش السياحية في وسط المملكة.

مقالات ذات صلة
في المغرب.. سباق مع الوقت للعثور على ناجين إثر الزلزال المدمر

عربي و دولي

المغرب

زلزال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الصين: الحديث عن التجس على بريطانيا "افتراء خبيث ومهزلة سياسية"

اقرأ ايضا في عربي و دولي

الصين: الحديث عن التجس على بريطانيا "افتراء خبيث ومهزلة سياسية"
01:43

الصين: الحديث عن التجس على بريطانيا "افتراء خبيث ومهزلة سياسية"

شجبت الصين بشدة التقارير عن توقيف شخصين في بريطانيا بتهمة التجسس لصالحها، معتبرة أنها محض "افتراء خبيث" و"مهزلة سياسية".

01:43

الصين: الحديث عن التجس على بريطانيا "افتراء خبيث ومهزلة سياسية"

شجبت الصين بشدة التقارير عن توقيف شخصين في بريطانيا بتهمة التجسس لصالحها، معتبرة أنها محض "افتراء خبيث" و"مهزلة سياسية".

روسيا تعلن إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين فوق بيلغورود
01:35

روسيا تعلن إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين فوق بيلغورود

أعلنت روسيا اليوم أنّها أسقطت طائرتين أوكرانيّتين بلا طيّار فوق منطقة بيلغورود على الحدود مع أوكرانيا، من دون أن يتسبّب ذلك في إصابات.

01:35

روسيا تعلن إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين فوق بيلغورود

أعلنت روسيا اليوم أنّها أسقطت طائرتين أوكرانيّتين بلا طيّار فوق منطقة بيلغورود على الحدود مع أوكرانيا، من دون أن يتسبّب ذلك في إصابات.

موسكو : فوز حزب بوتين في الانتخابات بمناطق أوكرانية ضمتها روسيا
01:17

موسكو : فوز حزب بوتين في الانتخابات بمناطق أوكرانية ضمتها روسيا

أعلنت مفوضية الانتخابات الروسيّة امس فوز حزب "روسيا الموحّدة" الموالي للكرملين في انتخابات محلّية أجريت في أربع مناطق أوكرانيّة ضمّتها موسكو، وهو اقتراع رفضته كييف.

01:17

موسكو : فوز حزب بوتين في الانتخابات بمناطق أوكرانية ضمتها روسيا

أعلنت مفوضية الانتخابات الروسيّة امس فوز حزب "روسيا الموحّدة" الموالي للكرملين في انتخابات محلّية أجريت في أربع مناطق أوكرانيّة ضمّتها موسكو، وهو اقتراع رفضته كييف.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023