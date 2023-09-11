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عربي و دولي

نحو ألفي قتيل جراء إعصار دانيال في ليبيا

2023-09-11 | 12:39
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نحو ألفي قتيل جراء إعصار دانيال في ليبيا
نحو ألفي قتيل جراء إعصار دانيال في ليبيا

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، الإثنين، في تصريحات لسكاي نيوز عربية انتشال أكثر من 2000 جثة جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية.

ووصف المسماري الوضع في درنة والمرج بشرق البلاد بالكارثي، مشيرا إلى ما بين 5 إلى 6 آلاف في عداد المفقودين.

وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي عن اختفاء منطقتين في منطقة درنة التي غمرت المياه أجزاء كبيرة منها.

وأفاد المسماري بمشاركة وحدات من الجيش الوطني الليبي في عمليات الإنقاذ، لافتا إلى توجيه المشير خليفة حفتر بانتقال وحدات الجيش للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

ولفت المسؤول الليبي في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" إلى مصرع ثلاثة عناصر من الجيش الليبي كانوا ضمن فرق الإنقاذ.

وفي غضون ذلك، أعلنت حكومة حمّاد المنافسة للحكومة الانتقالية المعترف بها دوليا والمدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، درنة "منطقة منكوبة" الاثنين.
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عربي و دولي

ليبيا

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