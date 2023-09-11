الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

إيلون ماسك يفك عزلة بلدات مغربية ضربها الزلزال.. كيف ذلك؟

2023-09-11 | 15:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إيلون ماسك يفك عزلة بلدات مغربية ضربها الزلزال.. كيف ذلك؟
إيلون ماسك يفك عزلة بلدات مغربية ضربها الزلزال.. كيف ذلك؟

تمكن خبراء مغاربة من إطلاق خدمات الإنترنيت بالمجان في بعض المناطق التي ضربها الزلزال، عن طريق ربط الاتصال مع الأقمار الاصطناعية لشبكة "ستارلينك"، التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، والتي توفر خدمات الإنترنت عبر العالم بشكل مجاني.

ولقيت هذه المبادرة استحسانا كبيرا وسط المغاربة، حيث ستساعد رجال الأمن وفرق الإنقاذ والإعلاميين والمتطوعين في التواصل بسهولة وبسرعة كبيرة، لا سيما بالمناطق الوعرة التي ضربها الزلزال المدمر، والتي لا تتوفر على تغطية جيدة من طرف شبكات الاتصال المحلية.

علي الكراكبي، انتقل إلى بؤرة الزلزال، لتقديم يد العون بطريقته. الخبير المغربي، نشر على صفحته في فيسبوك، شريطا ومجموعة من الصور، يظهر فيها وهو يطلق خدمات الإنترنت.

كما أنه أحضر معدات خاصة لتوفير الطاقة الكهربائية حتى يتم استغلالها في الإنارة وشحن بطاريات الهواتف والمعدات التقنية.

وقال علي، والابتسامة تعلو وجهه في تدوينة عبر خاصية "ستوري"، إن إحدى المناطق المستفيدة من التقنية هي مركز الزلزال في إفورير، معلنا أن "الناس يمكنهم الآن أن يتواصلوا مع أهلهم عبر الإنترنيت، والنساء يمكنهن أن يطبخوا الأكل حتى في الليل بفضل وجود الإنارة".

ويتيح مشروع "Starlink"، الذي أطلقه الميلياردير الأميركي منذ سنة 2019، للمستخدمين الوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية باستخدام أجهزة استقبال صغيرة ومستخدمة على الأرض.

ويعتبر هذا المشروع جزءًا من جهود توسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة في مناطق تفتقر إلى البنية التحتية التقليدية للاتصالات السلكية.
 
 
مقالات ذات صلة
إيلون ماسك يفك عزلة بلدات مغربية ضربها الزلزال.. كيف ذلك؟

عربي و دولي

المغرب

زلزال

انترنت

ايلون ماسك

ستار لينك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
العاصفة دانيال تجتاح ليبيا .. عشرات الضحايا واعلان درنة منطقة منكوبة
في المغرب.. سباق مع الوقت للعثور على ناجين إثر الزلزال المدمر

اقرأ ايضا في عربي و دولي

غرفة عمليات لمتابعة وصول "دانيال" إلى مطروح والإسكندرية
15:16

غرفة عمليات لمتابعة وصول "دانيال" إلى مطروح والإسكندرية

عقب وصول العاصفة دانيال إلى مصر، صدرت قرارات عاجلة من المحافظات المختلفة للتعامل مع تأثير العاصفة ‏سواء انتشار ‏الضباب الكثيف في المناطق الساحلية أو هطول الأمطار الغزيرة، وسط استعدادات قصوى لتفادي وقوع أزمات.‏

15:16

غرفة عمليات لمتابعة وصول "دانيال" إلى مطروح والإسكندرية

عقب وصول العاصفة دانيال إلى مصر، صدرت قرارات عاجلة من المحافظات المختلفة للتعامل مع تأثير العاصفة ‏سواء انتشار ‏الضباب الكثيف في المناطق الساحلية أو هطول الأمطار الغزيرة، وسط استعدادات قصوى لتفادي وقوع أزمات.‏

الولايات المتحدة تحيي الذكرى الثانية والعشرين لهجمات 11 أيلول
13:03

الولايات المتحدة تحيي الذكرى الثانية والعشرين لهجمات 11 أيلول

قرعت الأجراس وتليت أسماء حوالى ثلاثة آلاف شخص في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا الاثنين إحياء للذكرى الثانية والعشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر التي نفّذها أفراد مرتبطون بتنظيم القاعدة.

13:03

الولايات المتحدة تحيي الذكرى الثانية والعشرين لهجمات 11 أيلول

قرعت الأجراس وتليت أسماء حوالى ثلاثة آلاف شخص في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا الاثنين إحياء للذكرى الثانية والعشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر التي نفّذها أفراد مرتبطون بتنظيم القاعدة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023