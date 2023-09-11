غرفة عمليات لمتابعة وصول "دانيال" إلى مطروح والإسكندرية
عقب وصول العاصفة دانيال إلى مصر، صدرت قرارات عاجلة من المحافظات المختلفة للتعامل مع تأثير العاصفة سواء انتشار الضباب الكثيف في المناطق الساحلية أو هطول الأمطار الغزيرة، وسط استعدادات قصوى لتفادي وقوع أزمات.
كانت العاصفة دانيال ضربت اليونان وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل بجانب خسائر بلغت ملايين الدولارات، ثم ضربت سواحل ليبيا لتثير الرعب بين المواطنين بسبب إحداث فيضانات نتج عنها وفاة ما لا يقل عن ألفي شخص، بحسب السلطات الليبية، قبل أن تتجه ناحية الحدود الغربية لمصر.