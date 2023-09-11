غرفة عمليات لمتابعة وصول "دانيال" إلى مطروح والإسكندرية

كانت العاصفة دانيال ضربت اليونان وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل بجانب خسائر بلغت ملايين ‏الدولارات، ‏ثم ضربت سواحل ليبيا لتثير الرعب بين المواطنين بسبب إحداث فيضانات نتج عنها وفاة ما لا يقل عن ألفي شخص، بحسب السلطات الليبية، قبل أن ‏تتجه ناحية ‏الحدود الغربية لمصر.‏