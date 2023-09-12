الكرملين: لا حاجة للقاء بوتين مع قادة الدول الغربية

اشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الى إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه حاجة للقاء قادة الدول الغربية، حيث أن مثل هذه الاجتماعات لن تضيف أي شيء بناء إلى جدول الأعمال في الوقت الحالي".

ولفت تعليقًا على التصريح الأخير لرئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، الذي قال في مجلس العموم بعد قمة مجموعة العشرين في الهند، إن بوتين يفتقد منذ عامين الشجاعة للقاء زملائه في مجموعة العشرين: "ليس لدى بوتين الحاجة الآن للقاء هؤلاء الأشخاص، لأن هذا الاجتماع لا يمكن أن يضيف أي شيء بناء إلى جدول أعمالنا".



واوضح اننا "ننطلق في المقام الأول من حكم هؤلاء الممثلين للدول الغربية الجماعية، وننطلق من تصريحاتهم"، لافتا إلى أن "جدول أعمال بوتين الدولي يمكن وصفه بأنه حافل بالفعاليات ويتم عقد الاجتماعات في تلك المجالات "البناءة" والتي تخدم مصلحة روسيا".