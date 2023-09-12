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عربي و دولي

بالفيديو - كيم جونغ أون يزور روسيا على متن قطار مصفح

2023-09-12 | 14:46
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بالفيديو - كيم جونغ أون يزور روسيا على متن قطار مصفح
بالفيديو - كيم جونغ أون يزور روسيا على متن قطار مصفح

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا اليوم في زيارة نادرة إلى الخارج يلتقي خلالها الرئيس فلاديمير بوتين وسط تحذيرات من واشنطن بشأن صفقة أسلحة محتملة لدعم حرب موسكو في أوكرانيا.

ومن المنتظر أن يبحث الزعيمان بشكل خاص في "مواضيع حساسة" في الأيام المقبلة، بحسب ما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

وكان الزعيم الكوري الشمالي غادر مساء الأحد على متن قطار مصفح وهو يقوم بأول رحلة له إلى الخارج منذ بداية جائحة كوفيد-19. وفي رحلته الأخيرة إلى الخارج، التقى ببوتين في فلاديفوستوك في العام 2019.

وسيلتقي كيم بوتين في مكان لم يتم الكشف عنه في أقصى الشرق الروسي هذا الأسبوع، حسبما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن بيسكوف. لكن السلطات الروسية لم تحدد المكان والزمان.

الا أن وسائل إعلام روسية عرضت لقطات تظهر استقبال كيم في محطة خاسان للقطارات القريبة من الحدود، بمشاركة وفد رسمي وحرس الشرف.

وبحسب حاكم منطقة بريمورسكي أوليغ كويمياكو، التقى الزعيم الكوري الشمالي خلال هذا التوقف بوزير البيئة والموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف

وكتب عبر تلغرام ان "زيارة من هذا المستوى هي رسالة جيدة بشأن تنمية ... التواصل المباشر مع زملائنا في كوريا الشمالية".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية ، لم يُسأل بوتين الموجود حاليا في فلاديفوستوك لحضور المنتدى الاقتصادي السنوي الذي ينتهي الأربعاء، عن زيارة الزعيم الكوري الشمالي، على الرغم من جلسة الأسئلة والأجوبة المطوّلة.

واكتفى الرئيس الروسي بالقول إنه سيزور قريباً قاعدة فوستوشني الفضائية، التي تبعد ألف كيلومتر عن فلاديفوستوك، لكنه رفض الإفصاح عمّا يعتزم القيام به هناك.

وقال "لدي برنامج مناسب هناك، وعندما أصل إلى هناك ستعرفون ذلك".

 

 
 

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوسائل الإعلام الروسية أن لقاء بوتين وكيم سيبحث في مواضيع "حساسة" من دون الالتفات إلى "التحذيرات الأميركية".

وقال بيسكوف "في بناء علاقاتنا مع جيراننا، بما في ذلك كوريا الشمالية، ما يهم بالنسبة لنا هو مصالح بلدينا، وليس تحذيرات واشنطن".

الى ذلك ذكرت وسائل إعلام روسية صباح اليوم أنّ قطار كيم المدرّع دخل البلاد ويتقدم في المنطقة الساحلية الروسية المتاخمة لكوريا الشمالية. وتظهر الصور من ريا نوفوستي القافلة بعربات خضراء داكنة تجرّها قاطرة روسية.

 

ووفقاً لصحيفة تشوسون إلبو الكورية الجنوبية، هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 20 ساعة للربط بين بيونغ يانغ وفلاديفوستوك، على افتراض أنّ قطار كيم الخاص والمدرّع والثقيل للغاية يسافر بسرعة حوالى 60 كلم في الساعة.

وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم أنّ كيم الذي تعدّ رحلاته إلى الخارج نادرة للغاية، "غادر بالقطار بعد ظهر الأحد لزيارة روسيا الاتحادية".

ووفق الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ، يرافق الزعيم الكوري الشمالي في زيارته، وزير الدفاع ومسؤولون كبار في هيكلية قطاع التصنيع العسكري والتكنولوجيا الفضائية.

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كيم جونغ أون

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