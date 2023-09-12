حفل عرس ينقذ قرويين من الموت في زلزال المغرب

عاجل
محمد شقير لـ "الجديد": يجب على القيادات الأمنية والعسكرية ضبط الوضع في مخيم عين الحلوة منعاً لتهريب السلاح وأنا ضد تدخل الجيش اللبناني بالاشتباكات
محمد شقير لـ "الجديد": يجب على القيادات الأمنية والعسكرية ضبط الوضع في مخيم عين الحلوة منعاً لتهريب السلاح وأنا ضد تدخل الجيش اللبناني بالاشتباكات
الصحافي محمد شقير لـ "الجديد": القرار السياسي لوقف الاقتتال في عين الحلوة ليس في بيروت والدليل الاجتماع أمس بين قيادتي فتح وحماس
الصحافي محمد شقير لـ "الجديد": القرار السياسي لوقف الاقتتال في عين الحلوة ليس في بيروت والدليل الاجتماع أمس بين قيادتي فتح وحماس
ترقبوا الحلقة الأولى من مسلسل "حب غير مشروع" ابتداءً من الليلة الساعة 8:40 مساء على "الجديد"
ترقبوا الحلقة الأولى من مسلسل "حب غير مشروع" ابتداءً من الليلة الساعة 8:40 مساء على "الجديد"
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية برامج اجتماعية كوميديا برامج ترفيهية مسلسلات وثائقيات منوعات برامج زمان ٤ آب نشرات اخبارية
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
30 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
30 o
AlJadeedTv
متن
30 o
AlJadeedTv
كسروان
30 o
AlJadeedTv
الشمال
32 o
AlJadeedTv
الجنوب
29 o
AlJadeedTv
البقاع
24 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

حفل عرس ينقذ قرويين من الموت في زلزال المغرب

2023-09-12 | 16:10
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
حفل عرس ينقذ قرويين من الموت في زلزال المغرب
حفل عرس ينقذ قرويين من الموت في زلزال المغرب

كان حفل عرس سببا في إنقاذ جميع سكان قرية مغربية من الزلزال المدمر الذي وقع يوم الجمعة الماضي ودمر منازلهم المبنية من الحجر والطوب اللبن في الوقت الذي كانوا يستمتعون فيه بالموسيقى الشعبية الأمازيغية في فناء خارجي، وفق ما اشارت "رويترز".

فقد كان من المقرر إقامة حفل زفاف حبيبة أجدير (22 عاما) ومزارع التفاح محمد بوضاض (30 عاما) في قريته كطو يوم السبت، وأقامت عائلة العروس حفل العرس التقليدي قبلها بيوم، وفقا للعادات والتقاليد.
وقد أظهر مقطع فيديو صوره أحد المدعوين لحظة وقوع الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة، حين تحول مشهد الموسيقيين الذين يرتدون أزياء محلية ويعزفون على المزامير والطبول المصنوعة من جلد الماعز فجأة إلى فوضى وظلام وصراخ.

وقال بوضاض اليوم وهو يقف بجوار زوجته وما زالا يرتديان ملابس زفافهما بعد مرور حوالي أربعة أيام على الزلزال الذي دفن متعلقاتهما تحت الأنقاض إن الزلزال أصابه بالخوف على زوجته وهو ينتظرها في قريته.
 


وتابع "أردنا أن نحتفل. ثم وقع الزلزال. لم أكن أعرف ما إذا كان علي أن أقلق على قريتها أم على قريتي".

وتابعت "رويترز" ان بوضاض كان يمسك بيد زوجته وهو يتحدث. وعندما سُئل عن طريقة لقائهما، ابتسم بخجل واكتفى بالقول إن "القدر جمعهما". وأضاف أن الزلزال أصاب أجدير بصدمة شديدة لدرجة أنها لم تعد ترغب في التحدث إلى الغرباء.

وقال سكان إن قرية أجدير الفقيرة، إيغيل نتلغومت، تحولت إلى أنقاض، وأصبح الكثير من سكانها بلا مأوى الآن، لكن على عكس أجزاء أخرى من منطقة أداسيل، القريبة من مركز الزلزال، لم تقع وفيات أو إصابات خطيرة.

وكان الزلزال هو الأكثر دموية في المغرب منذ عام 1960 بعدما أسفر عن مقتل أكثر من 2900 شخص، معظمهم في تجمعات سكانية نائية في سلسلة جبال الأطلس الكبير بجنوب مراكش.
 


وظهر الناس في مقطع الفيديو وهم يصرخون "زلزال" أو ينادون على أفراد أسرهم وقد استبدلوا إضاءة الكهرباء بأنوار الهواتف المحمولة.

وأصيب شخص واحد فقط في إيغيل نتلغومت، هو أحمد آيت علي أوبلا البالغ من العمر ثماني سنوات، في الزلزال عندما سقطت صخرة على رأسه وأصابته بجرح قطعي، وشوهد في الفيديو ووالده يحمله لإبعاده عن الخطر.
 
وكان الحفل مجرد حفل عرس يسبق ليلة الزفاف قبل مغادرة العروس إلى منزل العريس بوضاض الذي كان ينتظرها في كطو.

ورغم الكارثة، سافرت أجدير إلى كطو يوم السبت مع شقيق بوضاض وزوجته، اللذين كانا في الحفل، تاركة وراءها هدايا زواجهما، ووصلوا جميعا بعد الظهر.

وكانت الطرق سيئة للغاية لدرجة أنهم اضطروا إلى السير على الأقدام طوال الطريق وعندما وصلوا إلى هناك وجدوا أضرارا واسعة النطاق، لكن لم تقع وفيات.
 
سكان القرية يعانون بعد الزلزال الذي دمر منازلهم


وكما كان في إيغيل نتلغومت، أنقذت مناسبة اجتماعية العديد من الأرواح حين كان قرويون يؤدون واجب العزاء في منزل ظل قائما. وكان بوضاض قد اشترى 150 دجاجة و30 كيلوجراما من الفاكهة للاحتفال بالزفاف بعد ظهر ذلك اليوم، لكن معظمها فسد الآن.

وقال "عندما وصلت لم يكن هناك مكان للنوم. نبحث عن مجرد خيمة".

وجاء كثير من الناس من القرى المحيطة بإيغيل نتلغومت للاستمتاع باحتفال عائلة أجدير وتقاسم وجبة من لحم البقر المطهو لينجوا بذلك من مصير مجهول ربما كان ينتظرهم تحت الأنقاض لولا خروجهم للمشاركة في الاحتفال.

وكان والد العروس محمد أجدير (54 عاما) قد نصب خيمة كبيرة في باحة منزله لضيوف الحفل غير أن هذه الخيمة تُستخدم الآن كمأوى للقرويين رغم أنهم يقولون إنهم سيحتاجون قريبا إلى ملاجئ أكثر قوة مع التوقعات بأن يكون الطقس أكثر برودة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وبينما كان يتجول في القرية، أشار أجدير إلى علامات الفوضى التي حدثت ليلة الجمعة بما في ذلك الأحذية الأنيقة المدفونة تحت الركام.

والمصير المروع الذي نجا منه سكان إيغيل نتلغومت كان واضحا للعيان على بعد بضعة كيلومترات أسفل الطريق الجبلي المتعرج المؤدي إلى مراكش حيث دمرت قرية تيكخت بالكامل تقريبا.

ولم يبق أي منزل قائما، ولقي حوالي 68 شخصا حتفهم من بين سكان القرية البالغ عددهم 400 نسمة.

لكن رغم نجاة سكان إيغيل نتلغومت، لا يزالون بحاجة ماسة إلى المساعدة ويمكن رؤية بعضهم وهم يسيرون تحت سفح الجبل لطلب المساعدة من السلطات.

وبات جميع الناجين في كطو يتقاسمون إمداداتهم الضئيلة. وقال محمد أجدير "القرية عائلة كبيرة. نتقاسم كل ما نحصل عليه".
 
المصدر: رويترز
مقالات ذات صلة
حفل عرس ينقذ قرويين من الموت في زلزال المغرب

عربي و دولي

المغرب

زلزال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالصور -إختفاء رُبع مدينة درنة ولا حصيلة إجمالية للقتلى بفيضانات ليبيا
الداخلية المغربية: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2862

اقرأ ايضا في عربي و دولي

الدفاع الروسية كشفت تفاصيل التصدي لهجوم أوكراني على سيفاستوبول وسفن حربية روسية
02:12

الدفاع الروسية كشفت تفاصيل التصدي لهجوم أوكراني على سيفاستوبول وسفن حربية روسية

أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم أن قواتها تصدت لهجوم شنه الجيش الأوكراني باستخدام صواريخ ومسيرات بحرية على مدينة سيفاستوبول وسفن لأسطول البحر الأسود الليلة الماضية.

02:12

الدفاع الروسية كشفت تفاصيل التصدي لهجوم أوكراني على سيفاستوبول وسفن حربية روسية

أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم أن قواتها تصدت لهجوم شنه الجيش الأوكراني باستخدام صواريخ ومسيرات بحرية على مدينة سيفاستوبول وسفن لأسطول البحر الأسود الليلة الماضية.

بوتين التقى كيم جونغ أون في قاعدة مطار فوستوشني الفضائية الروسية
02:09

بوتين التقى كيم جونغ أون في قاعدة مطار فوستوشني الفضائية الروسية

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم، في قاعدة مطار فوستوتشني الفضائية الواقعة في مقاطعة آمور الروسية، بحسب "روسيا اليوم".

02:09

بوتين التقى كيم جونغ أون في قاعدة مطار فوستوشني الفضائية الروسية

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم، في قاعدة مطار فوستوتشني الفضائية الواقعة في مقاطعة آمور الروسية، بحسب "روسيا اليوم".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023