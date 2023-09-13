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عربي و دولي

الدفاع الروسية كشفت تفاصيل التصدي لهجوم أوكراني على سيفاستوبول وسفن حربية روسية

2023-09-13 | 02:12
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الدفاع الروسية كشفت تفاصيل التصدي لهجوم أوكراني على سيفاستوبول وسفن حربية روسية
الدفاع الروسية كشفت تفاصيل التصدي لهجوم أوكراني على سيفاستوبول وسفن حربية روسية

أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم أن قواتها تصدت لهجوم شنه الجيش الأوكراني باستخدام صواريخ ومسيرات بحرية على مدينة سيفاستوبول وسفن لأسطول البحر الأسود الليلة الماضية.

وقالت في بيان لها، نقلته "روسيا اليوم" : "شنت القوات الأوكرانية الليلة ضربة بعشرة صواريخ مجنحة على مصنع إصلاح السفن الذي يحمل اسم أورجونيكيدزه في مدينة سيفاستوبول، فيما هاجمت ثلاثة قوارب مسيرة مجموعة من سفن أسطول البحر الأسود في البحر".

أضاف البيان: "أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت سبعة صواريخ مجنحة، بينما دمرت سفينة الدورية فاسيلي بيكوف جميع القوارب المسيرة المعادية".

وأشار البيان إلى أن "سفينتين تخضعان للإصلاح، تعرضتا لأضرار نتيجة إصابتهما بصواريخ مجنحة معادية".
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وقتل الآلاف بينما لا يزال أكثر من 10 آلاف في عداد المفقودين في ليبيا، إثر سيول وفيضانات جلبتها العاصفة العاتية التي هبت من البحر المتوسط، وأدت لانهيار سدود وجرفت في طريقها بنايات ومنازل، ومحت ما يقرب من ربع درنة.

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رصدت شركة "بلانيت لابس" الأميركية المتخصصة في التقاط صور للأرض من الفضاء، حجم الدمار الذي حل بمدينة درنة شرقي ليبيا، بعد أن ضربتها العاصفة "دانيال" مؤخرا.

وقتل الآلاف بينما لا يزال أكثر من 10 آلاف في عداد المفقودين في ليبيا، إثر سيول وفيضانات جلبتها العاصفة العاتية التي هبت من البحر المتوسط، وأدت لانهيار سدود وجرفت في طريقها بنايات ومنازل، ومحت ما يقرب من ربع درنة.

وتظهر صورة فضائية البحر كما لو كان ابتلع جزءا كبيرا من درنة بعد الكارثة، بينما توضح صورة أخرى مجرى السيل وقد جرف منطقة بما عليها.

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