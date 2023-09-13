الدفاع الروسية كشفت تفاصيل التصدي لهجوم أوكراني على سيفاستوبول وسفن حربية روسية
أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم أن قواتها تصدت لهجوم شنه الجيش الأوكراني باستخدام صواريخ ومسيرات بحرية على مدينة سيفاستوبول وسفن لأسطول البحر الأسود الليلة الماضية.
وقالت في بيان لها، نقلته "روسيا اليوم" : "شنت القوات الأوكرانية الليلة ضربة بعشرة صواريخ مجنحة على مصنع إصلاح السفن الذي يحمل اسم أورجونيكيدزه في مدينة سيفاستوبول، فيما هاجمت ثلاثة قوارب مسيرة مجموعة من سفن أسطول البحر الأسود في البحر".
أضاف البيان: "أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت سبعة صواريخ مجنحة، بينما دمرت سفينة الدورية فاسيلي بيكوف جميع القوارب المسيرة المعادية".
وأشار البيان إلى أن "سفينتين تخضعان للإصلاح، تعرضتا لأضرار نتيجة إصابتهما بصواريخ مجنحة معادية".