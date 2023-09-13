الداخلية الليبية: استمرار عمليات الحصر والإنقاذ في المناطق المنكوبة

أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم أن قواتها تصدت لهجوم شنه الجيش الأوكراني باستخدام صواريخ ومسيرات بحرية على مدينة سيفاستوبول وسفن لأسطول البحر الأسود الليلة الماضية.
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم، في قاعدة مطار فوستوتشني الفضائية الواقعة في مقاطعة آمور الروسية، بحسب "روسيا اليوم".
رصدت شركة "بلانيت لابس" الأميركية المتخصصة في التقاط صور للأرض من الفضاء، حجم الدمار الذي حل بمدينة درنة شرقي ليبيا، بعد أن ضربتها العاصفة "دانيال" مؤخرا.وقتل الآلاف بينما لا يزال أكثر من 10 آلاف في عداد المفقودين في ليبيا، إثر سيول وفيضانات جلبتها العاصفة العاتية التي هبت من البحر المتوسط، وأدت لانهيار سدود وجرفت في طريقها بنايات ومنازل، ومحت ما يقرب من ربع درنة.وتظهر صورة فضائية البحر كما لو كان ابتلع جزءا كبيرا من درنة بعد الكارثة، بينما توضح صورة أخرى مجرى السيل وقد جرف منطقة بما عليها.