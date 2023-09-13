الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

الداخلية الليبية: استمرار عمليات الحصر والإنقاذ في المناطق المنكوبة

2023-09-13 | 03:22
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الداخلية الليبية: استمرار عمليات الحصر والإنقاذ في المناطق المنكوبة
الداخلية الليبية: استمرار عمليات الحصر والإنقاذ في المناطق المنكوبة
مقالات ذات صلة
الداخلية الليبية: استمرار عمليات الحصر والإنقاذ في المناطق المنكوبة

عربي و دولي

الليبية:

استمرار

عمليات

الحصر

والإنقاذ

المناطق

المنكوبة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الدفاع الروسية كشفت تفاصيل التصدي لهجوم أوكراني على سيفاستوبول وسفن حربية روسية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

الدفاع الروسية كشفت تفاصيل التصدي لهجوم أوكراني على سيفاستوبول وسفن حربية روسية
02:12

الدفاع الروسية كشفت تفاصيل التصدي لهجوم أوكراني على سيفاستوبول وسفن حربية روسية

أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم أن قواتها تصدت لهجوم شنه الجيش الأوكراني باستخدام صواريخ ومسيرات بحرية على مدينة سيفاستوبول وسفن لأسطول البحر الأسود الليلة الماضية.

02:12

الدفاع الروسية كشفت تفاصيل التصدي لهجوم أوكراني على سيفاستوبول وسفن حربية روسية

أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم أن قواتها تصدت لهجوم شنه الجيش الأوكراني باستخدام صواريخ ومسيرات بحرية على مدينة سيفاستوبول وسفن لأسطول البحر الأسود الليلة الماضية.

بوتين التقى كيم جونغ أون في قاعدة مطار فوستوشني الفضائية الروسية
02:09

بوتين التقى كيم جونغ أون في قاعدة مطار فوستوشني الفضائية الروسية

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم، في قاعدة مطار فوستوتشني الفضائية الواقعة في مقاطعة آمور الروسية، بحسب "روسيا اليوم".

02:09

بوتين التقى كيم جونغ أون في قاعدة مطار فوستوشني الفضائية الروسية

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم، في قاعدة مطار فوستوتشني الفضائية الواقعة في مقاطعة آمور الروسية، بحسب "روسيا اليوم".

صور تكشف حجم الكارثة في ليبيا..درنة كما تبدو من الفضاء
02:03

صور تكشف حجم الكارثة في ليبيا..درنة كما تبدو من الفضاء

رصدت شركة "بلانيت لابس" الأميركية المتخصصة في التقاط صور للأرض من الفضاء، حجم الدمار الذي حل بمدينة درنة شرقي ليبيا، بعد أن ضربتها العاصفة "دانيال" مؤخرا.

وقتل الآلاف بينما لا يزال أكثر من 10 آلاف في عداد المفقودين في ليبيا، إثر سيول وفيضانات جلبتها العاصفة العاتية التي هبت من البحر المتوسط، وأدت لانهيار سدود وجرفت في طريقها بنايات ومنازل، ومحت ما يقرب من ربع درنة.

وتظهر صورة فضائية البحر كما لو كان ابتلع جزءا كبيرا من درنة بعد الكارثة، بينما توضح صورة أخرى مجرى السيل وقد جرف منطقة بما عليها.

02:03

صور تكشف حجم الكارثة في ليبيا..درنة كما تبدو من الفضاء

رصدت شركة "بلانيت لابس" الأميركية المتخصصة في التقاط صور للأرض من الفضاء، حجم الدمار الذي حل بمدينة درنة شرقي ليبيا، بعد أن ضربتها العاصفة "دانيال" مؤخرا.

وقتل الآلاف بينما لا يزال أكثر من 10 آلاف في عداد المفقودين في ليبيا، إثر سيول وفيضانات جلبتها العاصفة العاتية التي هبت من البحر المتوسط، وأدت لانهيار سدود وجرفت في طريقها بنايات ومنازل، ومحت ما يقرب من ربع درنة.

وتظهر صورة فضائية البحر كما لو كان ابتلع جزءا كبيرا من درنة بعد الكارثة، بينما توضح صورة أخرى مجرى السيل وقد جرف منطقة بما عليها.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023