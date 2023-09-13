حريق في مبنى سكني بالعاصمة الفيتنامية يوقع 56 قتيلاً

وذكرت وكالة أنباء فيتنام الرسمية، أن "الحريق اندلع خلال الليل في مبنى يتألف من تسعة طوابق ويقطنه نحو 150 شخصا"، وأوضحت أنه "تم احتواء الحريق".

فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية، نقلا عن فو هوانغ فونغ من مستشفى هانوي الجامعي، إن عددا من الضحايا نُقلوا إلى مستشفيات محلية بعدة إصابات بعد أن قفزوا من نوافذ مساكنهم للهروب من الحريق.

كما أشار بيان حكومي أن "رئيس الوزراء فام مينه تشين زار موقع الحريق اليوم الأربعاء ودعا إلى استكمال اللوائح التنظيمية للوقاية من الحرائق في المباني السكنية الصغيرة والمناطق السكنية المكتظة".